طائرة - سلسلة الانتصارات تقف عند 102.. الزمالك يهزم الأهلي ويتصدر الدوري مؤقتا

أوقف الزمالك سلسلة انتصارات فريق الكرة الطائرة في الأهلي عند 102 انتصارا متتاليا.

وحقق الزمالك الفوز بـ3 أشواط، مقابل شوط واحد للأهلي.

وانتهت الأشواط بنتيجة 21/25 للأهلي و25-18 و25-21 و25-16 للزمالك.

الزمالك بهذا الفوز حصد نقطته رقم 26 من 10 مباريات في الدوري، وتصدر جدول المسابقة مؤقتا.

ويحل سموحة ثانيا بـ25 نقطة من 10 مواجهات.

أما الأهلي فيحل ثالثا بـ24 نقطة من 9 مواجهات، وله مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش.

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