خبر في الجول – الأهلي يتخذ إجراءات طبية بعد الإعلان عن ظهور حالتي كورونا في السودان

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 17:53

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - الأهلي - النجم الساحلي

اتخذ الأهلي إجراءات طبية مشددة بعد الإعلان عن ظهور فيروس كورونا في السودان، حيث يسافر الأحمر إلى الجار الجنوبي لمواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وزير الصحة السوداني أكرم التوم أعلن – بحسب قناة العربية – عن ظهور حالتين للمرض في ولايتي الخرطوم والجزيرة، وقد قدما من الصين، أحدهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر.

وعلم FilGoal.com أن بجانب حضور مندوب من وزارة الصحة المصرية إلى مقر الأهلي قبل أيام ومنح اللاعبين التطعيمات اللازمة ومنها تطعيم الإنفلونزا قبل السفر إلى السودان.

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وكذلك، اطلع المندوب على الملفات الصحية للاعبين والبعثة المصاحبة لهم للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في سفر أي منهم للسودان.

ونبه المسؤولون الطبيون عن الفريق بضرورة غسيل اليدين بشكل متكرر خلال فترة الوجود في السودان، وشرب المياه بشكل مستمر وأن يحافظ على عدم وصول اللعاب لمرحلة الجفاف، والحفاظ على هيدراتية الجسم باستخدام المياه المعدنية فقط.

وكذلك، تم التنبيه على البعثة بعدم التعرض لأي مصادر مياه خارج المياه المعدنية التي تصطحبها البعثة المسافرة عصر الخميس.

ويحتاج الأهلي للتعادل فقط أمام وصيف الدوري السوداني للتأهل لربع نهائي البطولة.

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