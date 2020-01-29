في مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يقلب الطاولة على نادي مصر

في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري المصري هذا الموسم، حول بيراميدز تأخره بهدف أمام نادي مصر لفوز بهدفين ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.

وفاز بيراميدز في المباراة التي أقيمت بملعب الكلية الحربية، وشهدت الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة وإشهار 3 بطاقات حمراء.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد مصر عند النقطة 11 في المركز الأخير.

تقدم مصر في الدقيقة 32 عن طريق مصطفى سلطان بعد خطأ من دفاع بيراميدز في إبعاد الكرة.

وحصل عبد الله السعيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري لحصوله على الإنذار الثالث.

وتعادل بيراميدز عن طريق نبيل عماد "دونجا" في الدقيقة 44.

#بيراميدز يفوز على #نادى_مصر بثنائية ويتقدم للمركز الثالث فى جدول الترتيب أحرز #نبيل_دونجا و #إسلام_عيسى أهداف بيراميدز فى الدقائق 44 و 74 فيما أحرز #مصطفى_سلطان هدف نادى مصر الوحيد فى الدقيقة 32 شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/VUHNeCbUUO — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 29, 2020

وتلقى نادي مصر ضربة موجعة في الدقيقة 66 بعد طرد أحمد يوسف بحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل بيراميدز النقص العددي في نادي مصر وسجل إسلام عيسى هدف الفوز في الدقيقة 74.

ثم اشتعلت المباراة أكثر وحصل الثنائي أحمد سعيد أوكا وإسلام صلاح على بطاقات حمراء من حكم المباراة بسبب الاعتراض على قراراته.

وأكمل نادي مصر الدقائق المتبقية من المباراة بـ8 لاعبين فقط، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بيراميدز 2-1.

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