في مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يقلب الطاولة على نادي مصر

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 21:35

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر

في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري المصري هذا الموسم، حول بيراميدز تأخره بهدف أمام نادي مصر لفوز بهدفين ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.

وفاز بيراميدز في المباراة التي أقيمت بملعب الكلية الحربية، وشهدت الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة وإشهار 3 بطاقات حمراء.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد مصر عند النقطة 11 في المركز الأخير.

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تقدم مصر في الدقيقة 32 عن طريق مصطفى سلطان بعد خطأ من دفاع بيراميدز في إبعاد الكرة.

وحصل عبد الله السعيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري لحصوله على الإنذار الثالث.

وتعادل بيراميدز عن طريق نبيل عماد "دونجا" في الدقيقة 44.

وتلقى نادي مصر ضربة موجعة في الدقيقة 66 بعد طرد أحمد يوسف بحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل بيراميدز النقص العددي في نادي مصر وسجل إسلام عيسى هدف الفوز في الدقيقة 74.

ثم اشتعلت المباراة أكثر وحصل الثنائي أحمد سعيد أوكا وإسلام صلاح على بطاقات حمراء من حكم المباراة بسبب الاعتراض على قراراته.

وأكمل نادي مصر الدقائق المتبقية من المباراة بـ8 لاعبين فقط، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بيراميدز 2-1.

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