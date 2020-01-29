حلبية لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع المصري.. واجتماع لمجلس الإدارة

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 21:20

كتب : أيمن عيد

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

قال سمير حلبية رئيس النادي المصري إن مدرب الفريق إيهاب جلال مستمر مع الفريق، رغم الخسارة من الجونة 2-1 في الجولة 15 من الدوري.

وتحدث حلبية لـFilGoal.com قائلا: "جلال مستمر معنا، ولم يصلنا أي شيء منه مثل استقالة أو ما شابه".

وأردف "لدينا اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة الأمور في فريق الكرة، لكن جلال مستمر معنا".

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وأضاف "في الموسم الماضي، نتائجنا في الدور الأول كانت أسوأ من الموسم الجاري".

وأتم "لكننا أنهينا الموسم في المركز الرابع في النهاية".

جلال قاد المصري في 44 مباراة حتى الآن فاز في 21 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 10.

نتائج المصري المخيبة بالنسبة لقطاع عريض من جماهيره، حيث تجمد رصيد فريق المدرب إيهاب جلال عند النقطة 16 في المركز الـ11 من الدوري بعد الخسارة من الجونة.

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