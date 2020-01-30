أليسون: هدف صلاح فتح دفاعات وست هام أكثر.. وتألقي له أسباب

يرى أليسون بيكر حارس ليفربول أن الهدف الذي سجله زميله محمد صلاح في شباك وست هام يونايتد أسهم في فتح دفاعات المنافس أكثر، مشددا على أن تألقه في اللقاء له عدة أسباب.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة المؤجلة التي فاز بها الريدز 2-0 ضمن الدوري الإنجليزي، وسجل هدفا وصنع مثله.

ووسع فريق يورغن كلوب الفارق على صدارة ترتيب الدوري بينه وبين مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 19 نقطة.

وقال أليسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "مواجهة وست هام على ملعبه دائماً ما تكون صعبة. هم فريق جيد مهما كان موقعهم في جدول الترتيب. هم فريق يجيد الدفاع، لذلك كان من الصعب إيجاد المساحات أمامهم".

وأضاف "كنا هادئين بما يكفي لخلق مساحات في دفاعاتهم، وحصلنا على ركلة جزاء سجل منها صلاح الهدف الأول، لتسهم في فتح اللعب أكثر. سنحت لهم فرص للتسجيل، لكننا دافعنا بشكل جيد. الشيء الأهم هو أننا حصلنا على النقاط الثلاث، ونحن سعداء بذلك".

تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

وعن تألقه طيلة المباراة تابع البرازيلي "أنا معتاد على القيام بذلك. أنا فقط أواصل التدريب وأبذل قصارى جهدي لأكون في أفضل حال عندما تأتيني الكرة".

وأكمل "زملائي أيضاً يساعدونني كثيراً على أرض الملعب. حينما يكون المدافع قريباً بما يكفي من الكرة، يصعب على المهاجم تسديدها، وبهذا لا تخرج الكرة بالجودة الكافية لتهديد المرمى. هذا شيء يساعدني كثيراً".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا في 24 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 14 جولة من نهاية الموسم.





















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