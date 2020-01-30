أليسون: هدف صلاح فتح دفاعات وست هام أكثر.. وتألقي له أسباب

الخميس، 30 يناير 2020 - 13:32

كتب : FilGoal

أليسون - محمد صلاح - ليفربول

يرى أليسون بيكر حارس ليفربول أن الهدف الذي سجله زميله محمد صلاح في شباك وست هام يونايتد أسهم في فتح دفاعات المنافس أكثر، مشددا على أن تألقه في اللقاء له عدة أسباب.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة المؤجلة التي فاز بها الريدز 2-0 ضمن الدوري الإنجليزي، وسجل هدفا وصنع مثله.

ووسع فريق يورغن كلوب الفارق على صدارة ترتيب الدوري بينه وبين مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 19 نقطة.

أخبار متعلقة

كلوب يوضح إصابة أوريجي أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط وست هام تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية تشامبرلين: تمريرة صلاح كانت رائعة.. وكان بإمكانه تسجيل المزيد

وقال أليسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "مواجهة وست هام على ملعبه دائماً ما تكون صعبة. هم فريق جيد مهما كان موقعهم في جدول الترتيب. هم فريق يجيد الدفاع، لذلك كان من الصعب إيجاد المساحات أمامهم".

وأضاف "كنا هادئين بما يكفي لخلق مساحات في دفاعاتهم، وحصلنا على ركلة جزاء سجل منها صلاح الهدف الأول، لتسهم في فتح اللعب أكثر. سنحت لهم فرص للتسجيل، لكننا دافعنا بشكل جيد. الشيء الأهم هو أننا حصلنا على النقاط الثلاث، ونحن سعداء بذلك".

تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

وعن تألقه طيلة المباراة تابع البرازيلي "أنا معتاد على القيام بذلك. أنا فقط أواصل التدريب وأبذل قصارى جهدي لأكون في أفضل حال عندما تأتيني الكرة".

وأكمل "زملائي أيضاً يساعدونني كثيراً على أرض الملعب. حينما يكون المدافع قريباً بما يكفي من الكرة، يصعب على المهاجم تسديدها، وبهذا لا تخرج الكرة بالجودة الكافية لتهديد المرمى. هذا شيء يساعدني كثيراً".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا في 24 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 14 جولة من نهاية الموسم.

اقرأ أيضا

مرتضى لـ في الجول: مؤتمر صحفي الإثنين للكشف عن موقف الزمالك من السوبر الإفريقي

حلبية لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع المصري.. واجتماع لمجلس الإدارة

في مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يقلب الطاولة على نادي مصر

السعيد يغيب عن بيراميدز ضد الأهلي

طائرة - سلسلة الانتصارات تقف عند 102.. الزمالك يهزم الأهلي ويتصدر الدوري مؤقتا

خبر في الجول – الأهلي يتخذ إجراءات طبية بعد الإعلان عن ظهور حالتي كورونا في السودان

محمد صلاح أليسون بيكر ليفربول وست هام

نرشح لكم

أخر الأخبار

أثقال - بعد تتويجه بذهبية العالم.. بن هنية لـ في الجول: أحلم بالتتويج الأولمبي وهذه رسالتي لمحمد إيهاب 9 دقيقة | رياضات أخرى
تأجيل مباراة سيتي وأرسنال ولقاء أستون فيلا ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب ليفربول: الأرقام القياسية مكافأة صغيرة على ما نفعله.. وتنتظرنا مباريات صعبة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي – غياب الشيخ.. وبادجي وكهربا على رأس 21 لاعبا يسافرون إلى السودان 58 دقيقة | إفريقيا
طائرة - مدرب الزمالك لـ في الجول: سلسلة انتصارات الأهلي "تهويل".. والبطولة العربية أقوى من إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
أليسون: هدف صلاح فتح دفاعات وست هام أكثر.. وتألقي له أسباب ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم

قد ينال إعجابك