مران الأهلي – الشناوي يشارك بعد تعافيه.. ومشاركة جزئية لـ رمضان

شارك محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي اليوم الخميس، عقب تعافيه من إصابته.

وانتظم الشناوي في المران الجماعي للفريق بعد تعافيه من كدمة الظهر التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي الأخيرة التي أقيمت على استاد السلام.

واشتمل مران الشناوي، على تصويبات وبعض الفقرات الخاصة بمران الحراس الذي شارك فيه شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

من جهة أخرى، شارك رمضان صبحي، لاعب الفريق في جزء من المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الهلال.

وشارك صبحي في المران البدني وجزء من التقسيمة، ضمن برنامج تجهيزه، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

رينيه فايلر المدير الفني السويسري، ركز على تدريبات الكرة في مران الفريق.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية؛ لتنفيذ بعض الجوانب الفنية في المران قبل السفر عصر اليوم إلى السودان.

ويعلن رينيه فايلر، القائمة عقب نهاية المران، على أن يتوجه الفريق إلى مطار القاهرة للسفر إلى السودان في الرابعة عصرا.

وسبق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، بعثة الأهلي أمس إلى السودان؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة منذ وصولها وحتى موعد مغادرتها، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية.

ويتسعد الأهلي لمواجهة الهلال مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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