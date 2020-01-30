كلوب يوضح إصابة أوريجي

الخميس، 30 يناير 2020 - 12:50

كتب : FilGoal

ليفربول ضد وست هام

يتمنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يتعافى مهاجمه ديفوك أوريجي سريعا قبل مواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وتعرض المهاجم البلجيكي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 69 من مباراة وست هام يونايتد التي انتهت بالفوز 2-0.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالطبع نشعر بالقلق عند تعرض أي لاعب للإصابة، خاصة وأن أمامنا مباراة أخرى خلال 3 أيام".

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وأضاف "أوريجي أخبرني أنه يعاني من مجرد تقلص عضلي".

وتابع المدرب الألماني "أتمنى أن يكون جاهزاً في أقرب وقت".

ويستعد ليفربول لاستضافة ساوثامبتون ضمن الجولة 25 من الدوري بملعب أنفيلد.

ويعاني خط هجوم ليفربول من غياب ساديو ماني الذي أصيب في لقاء وولفرهامبتون الأسبوع الماضي.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 14 جولة من نهاية الموسم.

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