أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط وست هام

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز ليفربول الثمين على وست هام يونايتد بفضل مهاجمنا المصري محمد صلاح وزميله أليكس أوكسليد تشامبرلين.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة المؤجلة التي فاز بها الريدز 2-0 ضمن الدوري الإنجليزي، وسجل هدفا وصنع مثله.

تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وليفربول مع تغطية تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين على حساب مانشستر يونايتد.

جارديان: ركلة جزاء صلاح تساعد ليفربول على توسيع الفارق في الصدارة إلى 19 نقطة.

إكسبرس: صلاح يغني في رحلة بحرية لجماهير ليفربول

ستار: فارق 19 نقطة

أداء صلاح رجل المباراة يغرد بالريدز في الصدارة

مترو: ليفربول يوسع الفارق لـ19 نقطة

تيليجراف: لا أحد يوقفنا.. ليفربول وسع الفارق الذي لا يصدق في الصدارة لـ19 نقطة بفوز سهل على وست هام.

ميرور: كل شيء انتهى.. امنعوا الصراخ

فارق 19 نقطة.. 41 مباراة بلا هزيمة.. 15 فوزا متتاليا.. كل الفرق هُزمت

ماكينة كلوب الحمراء تواصل المسيرة

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا في 24 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 14 جولة من نهاية الموسم.

























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