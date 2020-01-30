بعثة الأهلي تطير إلى السودان عصر الخميس.. تدريب وحيد على ملعب الجوهرة الجمعة

الخميس، 30 يناير 2020 - 11:47

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - الهلال

تطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة من عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الهلال في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال مساء السبت على ملعب الجوهرة، ويعتلي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط بينما يتساوى الهلال والنجم الساحلي بـ 9 نقاط لكل منهما.

ومن المقرر أن يستقبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بعثة الفريق عند وصولها للسودان.

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وكان عبد الحفيظ وعدلي قد سبقا بعثة الأهلي أمس الأربعاء للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق والإقامة والتأمين.

ووضع ريني فايلر المدير الفني برنامج الفريق في السودان ويتضمن خوض مران واحد غدا الجمعة على ملعب الجوهرة.

ويعقد فايلر جلسة مع جهازه المعاون لدراسة فريق الهلال بالفيديو تمهيدا لبدء محاضراته الفنية مع اللاعبين.

ويركز الجهاز الفني خلال محاضرات الفيديو على مواجهة الهلال الأخيرة أمام بلاتينوم الزيمبابوي وفاز بها بهدف دون رد بالإضافة لمواجهتي النجم الساحلي.

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