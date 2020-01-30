تشامبرلين: تمريرة صلاح كانت رائعة.. وكان بإمكانه تسجيل المزيد

الخميس، 30 يناير 2020 - 11:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

أشاد أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط ليفربول بالتمريرة الجميلة التي لعبها له نجمنا المصري محمد صلاح وجعلته يسجل هدفا في شباك وست هام يونايتد يوم الأربعاء.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة المؤجلة التي فاز بها الريدز 2-0 ضمن الدوري الإنجليزي، وسجل هدفا وصنع مثله.

وقال تشامبرلين لموقع ناديه عن هدفه في وست هام: "كانت تمريرة رائعة من صلاح، تمكنت من تخطي مانويل لانزيني، وكان من الجيد أن نرى الكرة تهز الشباك".

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وأضاف "كانت الأمور جامدة بعض الشيء في الشوط الأول. كافحنا أمام المنافس، وأشعرنا هذا بخيبة أمل نوعاً ما، قبل العودة للطريق الصحيح".

وواصل "في الشوط الثاني كانت لدينا الكثير من اللحظات التي كنا فيها الأفضل، وكنا نستخلص الكرة بشكل أسرع، وتمكنا من رفع المستوى وتحسين الأداء بعض الشيء".

وتابع "سنحت لنا بعض الفرص، وسدد صلاح في القائم، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن في النهاية خرجنا من المواجهة بالنتيجة المرجوة وهي الفوز".

ورفع الدولي المصري رصيده من الأهداف إلى 12 هدفا في 24 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وشدد "نحن محظوظون بخط دفاعنا. لدينا حارس مرمى هو الأفضل على الإطلاق، وبالتعاون مع خط الدفاع، ينقذونا في العديد من المواقف. نحن بحاجة إلى ما يقومون به من وقت لآخر".

وأشاد بقائد فريقه قائلا "لدينا لاعب مثل جوردن هندرسون، الذي يبقينا متحمسين ومحافظين على المعايير العالية للريدز".

وأتم "نحن فريق لا يشعر بالرضا أبداً، لكنني أعتقد أنه عقب تسجيل الهدف الثاني سيطرنا على المباراة".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 14 جولة من نهاية الموسم.

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