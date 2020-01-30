خبر في الجول - الهلال يقرر عدم التحدث في وسائل الإعلام حتى نهاية مباراة الأهلي

الخميس، 30 يناير 2020 - 10:19

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الهلال

اتخذ مجلس إدارة الهلال السوداني قرارا بعدم التحدث في وسائل الإعلام المصرية أو السودانية حتى نهاية المباراة المرتقبة أمام الأهلي المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الأحمر للتعادل أو الفوز من أجل ضمان التأهل لربع النهائي.

وقال خالد الزومة مدير الكرة بالهلال لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة اتخذ قراره بعدم الحديث في وسائل الإعلام نهائيا حتى الانتهاء من المباراة المصيرية".

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وأضاف "هذا القرار سيطبق على وسائل الإعلام المصرية والسودانية".

وأوضح الزومة "الإدارة برئاسة أشرف الكاردينال اتخذت القرار منذ دخول الفريق معسكر مغلق سواء للاعبين أو الجهاز الفني".

ويتساوى الهلال مع النجم الساحلي لكل منهما 9 نقاط قبل جولة من النهاية، أما الأهلي فيتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الهلال للفوز من أجل ضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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