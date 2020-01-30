الهلال السوداني يخصص 500 تذكرة مجانا لجماهير الأهلي

الخميس، 30 يناير 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - الهلال

حدد مسؤولو نادي الهلال السوداني آلية حضور جماهير الأهلي لمباراة الفريقين، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح حسام عيسى سفير مصر بالسودان "نادي الهلال سيسمح بحضور 500 مشجع للأهلي مجانا، أي عدد زائد سيكون عليه شراء التذاكر".

وأشار عيسى عبر برنامج (اللعيب) "اتخذنا كافة الإجراءات لتسير المباراة على مستوى مميز يليق بالفريقين الكبيرين، والتقينا مع وزير الداخلية، واتفقنا على خطة تأمين شاملة للأهلي، تشمل حراسة لمقر الإقامة وحافلة اللاعبين سواء في التدريب أو المباراة".

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وواصل "هناك تعاون كامل من الجهات الأمنية بشأن الاستجابة لمطالب الأهلي، وهناك اتصالات متبادلة بين إدارتي الناديين، نسعى أن تكون مجرد مباراة في كرة القدم".

ولفت السفير المصري في ختام تصريحاته "لقد ظهرت حالتين لفيروس (كورونا) لشخصين قادمين من الصين، وتم التحفظ عليهما، حالة بالخرطوم والأخرى خارج العاصمة".

ويحتاج الأهلي للتعادل فقط أمام وصيف الدوري السوداني للتأهل لربع نهائي البطولة.

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