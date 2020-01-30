انتصارات ريال مدريد لا تتوقف ويتأهل في الكأس برباعية في سرقسطة

الخميس، 30 يناير 2020 - 00:02

كتب : محرر في الجول

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد ضد سرقسطة

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس الملك الإسباني بسحق مضيفه ريال سرقسطة 4-0 مساء اليوم الأربعاء.

وواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته، محققا الفوز السابع على التوالي قبل مواجهة أتليتكو مدريد يوم السبت في الجولة الـ22 من الليجا.

واعتمد زين الدين زيدان على تشكيل جمع فيه بين العناصر الأساسية وبعض البدلاء، استعدادا لدربي مدريد.

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وقاد لوكا يوفيتش الهجوم مع لوكاس فاسكيز وفينسيوس جونيور، فيما شارك جيمس رودريجيز في الوسط.

واستمر ألفونس أريولا في حراسة مرمى العرين الملكي خلال مباريات الكأس.

افتتح رفائيل فاران التسجيل في الدقيقة السادسة بعد عرضية من توني كروس.

وواصل توني كروس التألق وقطع كرة في نصف ملعب سرقسطة ومررها إلى لوكاس فاسكيز الذي سجل الثاني في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، جاء الدور على فينسيوس الذي تبادل الكرة مع جيمس رودريجيز قبل أن يسدد بهدوء في الشباك معلنا عن الهدف الثالث في الدقيقة 72.

واختتم البديل كريم بنزيمة الحفل في الدقيقة 81 من مقابل لعرضية من داني كارباخال.

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