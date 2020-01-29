لا جديد يذكر ولا قديم يعاد.. صلاح يسجل ويصنع في فوز ليفربول +19 على وست هام

فوز ليفربول في الدوري الإنجليزي أصبح أمرا اعتياديا، فمن 24 مباراة استطاع رجال يورجن كلوب تحقيق 23 فوزا آخرهم ضد وست هام في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للبطولة.

محترفنا المصري محمد صلاح سجل وصنع، وكان بطلا في انتصار ليفربول الذي رفع رصيده للنقطة 70 على بعد 19 نقطة كاملة عن وصيفه مانشستر سيتي، تاركا وست هام في غياهب القاع في المركز الـ17 بـ23 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن بورنموث الذي يحتل أول مراكز الهبوط.

هدف ليفربول الأول جاء عبر محمد صلاح، بعد حصول ديفوك أوريجي على ركلة جزاء من عيسى ديوب مدافع وست هام في الدقيقة 34، انبرى لها الملك المصري وسجل هدف تقدم الريدز، والوحيد لهم في الشوط الأول.

صلاح حقق رقمين كبيرين بهذا الهدف، الأول هو تسجيله لـ5 أهداف في 5 مواجهات ضد وست هام بنسبة نجاح تصل إلى 100%

الثاني وهو الأهم: صلاح سجل هدفه الـ66 مع ليفربول في الدوري بشكل عام، ليصبح خامس أكبر هداف في عصر البريمييرليج لفريقه.

صلاح تخطى فرناندو توريس صاحب الـ65 هدفا، وأصبح على بعد 4 أهداف فقط من صاحب المركز الرابع لويس سواريز.

بقية القائمة تضم عظماء مثل مايكل أوين صاحب الـ118 هدفا، وستيفن جيرارد صاحب الـ121 هدفا، وروبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

هدف صلاح هو الـ12 له في الدوري هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، صنع صلاح الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة وضع بها المصري زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين في وضعية انفراد تام ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 78، ضرب صلاح قائم وست هام بتسديدة رائعة بباطن القدم.

وفي النهاية، لا قديم يذكر ولا جديد يعاد، ليفربول حقق الفوز وصار مرشحا فوق العادة، أو بطلا فعليا، للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما.

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