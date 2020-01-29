مدرب نادي مصر: عبد الله السعيد قال للحكم "لو راجل اطردني"

هاجم عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر حكم مباراة فريقه ضد بيراميدز طارق مجدي، والذي طرد 3 لاعبين من فريقه في فوز الضيوف 2-1.

وقال محمد لقناة "القاهرة والناس" عقب نهاية المباراة وخسارة فريقه: "ما حدث ضد بيراميدز لا علاقة له بكرة القدم".

وأضاف "لا حكم يقدر أن يطرد 3 لاعبين من الأهلي أو الزمالك، الحكم لم يقدر على طرد عبد الله السعيد".

وشدد "أحمد فتحي وطارق حامد ولاعبون كثر يقومون بتدخلات قوية واعتراضات أقوى على الحكام، لكن لا أحد يقدر أن يلمسهم".

وأتم "كيف أكمل المباراة بـ7 لاعبين، قبل أن يطبق اتحاد الكرة تقنية الفيديو (ستكون الدنيا خربت)".

وفي تصريحات لاحقة لقناة إم بي سي مصر قال: "هل يمكن لحكم أن يطرد 3 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.. بالطبع لا، بل يحدث معنا ذلك لأننا فريق بلا ظهر".

وأضاف "الحكم لم يكن قادرا على طرد عبد الله السعيد الذي اعتدى بالكوع في وجه لاعب مصر".

وكشف المدير الفني لمصر "لقد أبلغني لاعبي الفريق بأن عبد الله السعيد قال للحكم (لو راجل اطردني)، لقد صاح عبد الله في وجه الحكم ولم يطرده".

وتساءل عبد الناصر محمد "هل يقدر أي حكم على إشهار الكارت الأصفر الثاني في وجه طارق حامد عندما يلوح بيديه اعتراضا على قرارات الحكم؟".

وأتم تصريحاته "أثق أن الله سيعوضنا، لأننا نقدم أداء جيدا".

في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري المصري هذا الموسم، حول بيراميدز تأخره بهدف أمام نادي مصر لفوز بهدفين ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.

وفاز بيراميدز في المباراة التي أقيمت بملعب الكلية الحربية، وشهدت الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة وإشهار 3 بطاقات حمراء.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد مصر عند النقطة 11 في المركز الأخير.

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