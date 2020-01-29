الفرص للسماوي والأهداف للشياطين الحمر.. سيتي يخسر من يونايتد ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

سيطرة تامة وفرص كثيرة مهدرة من مانشستر سيتي، والنتيجة النهائية هي فوز مانشستر يونايتد. هذا ما شهده دربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد خارج ملعبه على مانشستر سيتي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، ليودع البطولة ويتأهل سيتي للنهائي.

وتأهل سيتي للنهائي بنتيجة 3-2 وهي مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما تغلب على يونايتد في المواجهة الأولى خارج ملعبه 3-1.

وبذلك يضرب مانشستر سيتي موعدا مع أستون فيلا في النهائي الذي يقام يوم 1 مارس المقبل بملعب ويمبلي.

وصف المباراة

سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب منذ انطلاق المباراة وأهدر أجويرو فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 8 بضربة رأسية أنقذها دي خيا.

وعلى عكس سير اللعب ومن ركلة حرة مباشرة نفذها فريد وصلت الكرة إلى ماتيتش أمام منطقة جزاء سيتي ليسدد اللاعب الصربي بقوة كرة سكنت شباك كلاوديو برافو في الدقيقة 35.

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وعاد سيتي مرة ثانية ليهاجم بقوة في محاولة تسجيل هدف التعادل وبالفعل هز رحيم سترلينج الشباك الحمراء في الدقيقة 41، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل سيتي ضغطه بقوة على دفاع يونايتد في محاولة لإحراز هدف التعادل.

وأهدر رحيم سترلينج فرصة خطيرة بعدما راوغ هاري ماجواير والحارس دي خيا لكنه وضع الكرة أعلى المرمى الخالي في الدقيقة 57.

وتلقى يونايتد ضربة موجعة في الدقيقة 74 بطرد نيمانيا ماتيتش بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ومرة ثانية سجل مانشستر سيتي هدفا لم يحتسب في الدقيقة 84 عن طريق أجويرو الذي كان في موقع تسلل.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد وتأهل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في النهائي.







































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