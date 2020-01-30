ملخص صلاح ضد وست هام.. هدف وصناعة ورقم قياسي

الخميس، 30 يناير 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

هدف وصناعة وفوز جديد في الدوري الإنجليزي. هذا ما قدمه الفرعون المصري محمد صلاح في انتصار فريقه ليفربول على وست هام.

ليفربول فاز على وست هام بثنائية دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي.

الفوز جعل ليفربول يبتعد أكثر بصدارة الدوري واتسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثاني إلى 19 نقطة.

أخبار متعلقة

انتصارات ريال مدريد لا تتوقف ويتأهل في الكأس برباعية في سرقسطة مؤتمر أجيري: نتمسك بفرصنا ضد برشلونة الفرص للسماوي والأهداف للشياطين الحمر.. سيتي يخسر من يونايتد ويتأهل لنهائي كأس الرابطة صلاح 100% ضد وست هام.. الملك المصري خامس أكبر هداف لـ ليفربول في الدوري لا جديد يذكر ولا قديم يعاد.. صلاح يسجل ويصنع في فوز ليفربول +19 على وست هام

صلاح سجل الهدف الأول بنفسه وصنع الثاني الذي سجله تشامبرلين.

وبعدما سجل صلاح هدفا في وست هام حقق رقمين قياسيين.

الأول: هو تسجيله لـ5 أهداف في 5 مواجهات ضد وست هام بنسبة نجاح تصل إلى 100%

الثاني وهو الأهم: صلاح سجل هدفه الـ66 مع ليفربول في الدوري بشكل عام، ليصبح خامس أكبر هداف في عصر البريمييرليج لفريقه.

صلاح تخطى فرناندو توريس صاحب الـ65 هدفا، وأصبح على بعد 4 أهداف فقط من صاحب المركز الرابع لويس سواريز.

بقية القائمة تضم عظماء مثل مايكل أوين صاحب الـ118 هدفا، وستيفن جيرارد صاحب الـ121 هدفا، وروبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

هدف صلاح هو الـ12 له في الدوري هذا الموسم.

وإليكم ملخص لمسات صلاح ضد وست هام.

اقرأ أيضا

مرتضى لـ في الجول: مؤتمر صحفي الإثنين للكشف عن موقف الزمالك من السوبر الإفريقي

حلبية لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع المصري.. واجتماع لمجلس الإدارة

في مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يقلب الطاولة على نادي مصر

السعيد يغيب عن بيراميدز ضد الأهلي

طائرة - سلسلة الانتصارات تقف عند 102.. الزمالك يهزم الأهلي ويتصدر الدوري مؤقتا

خبر في الجول – الأهلي يتخذ إجراءات طبية بعد الإعلان عن ظهور حالتي كورونا في السودان

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي وست هام

نرشح لكم

أخر الأخبار

زيدان: جعلنا مواجهة سرقسطة.. ومباراة أتليتكو معقدة وسيستمر ذلك للنهاية 2 ساعة | أوروبا
مارسيلو يصل إلى مباراته رقم 500 مع ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا
شوقي غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد بيده 2 ساعة | مصر
الهلال السوداني يخصص 500 تذكرة مجانا لجماهير الأهلي 2 ساعة | إفريقيا
نصف نهائي ناري.. إنتر ميلان يعبر فيورنتينا في كأس إيطاليا 2 ساعة | أوروبا
ملخص صلاح ضد وست هام.. هدف وصناعة ورقم قياسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم

قد ينال إعجابك