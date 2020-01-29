نجم سيراميكا كليوباترا يكشف كيف جذب اهتمام الأهلي.. وطموحه مع الفريق الأحمر

أعرب علي الملواني لاعب الأهلي الجديد والمنضم إليه من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، عن سعادته الكبيرة عقب الانضمام للنادي الأحمر مؤكدًا بأنه شرف لأي لاعب ارتداء قميصه.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا انتقال علي الملواني جناح فريق الشباب إلى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. ( اقرأ التفاصيل )

وقال في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباتراعقب الانضمام رسمياً للأهلي: "شرف لأي لاعب الانضمام للنادي الأهلي، وهذا حلمي منذ الطفولة".

وأشار "المفاوضات مع النادي الأهلي بدأت منذ بداية الموسم، فخضت أمامه مباراتين تعادلنا في لقاء وتلقينا الهزيمة في مباراة أخرى وسجلت في الأهلي هدفا".

ثم أضاف "أوجه الشكر للأستاذ معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، والعميد شامل دراز الذي وافق على انتقالي للنادي الأهلي، كما أشكر إدارة كلا الناديين على سهولة المفاوضات الاحترافية".

وواصل "خضت مع الفريق هذا الموسم 20 هدفًا وسجلت 13 هدفًا وأجيد المشاركة في مركز الجناح الأيمن والأيسر وتحت رأس الحربة".

وحول طموحه مع النادي الأهلي قال: "حلمي الظهور بشكل قوي وأن يتم تصعيدي للفريق الأول، والفوز بكل البطولات مع الأهلي، ثم يأتي بعد ذلك الاحتراف الخارجي".

وعن سبب رحيله من إنبي قبل الانضمام لسيراميكا أجاب "لأن فريق 2000 قد انتهى ثم رحلت بعدها عن النادي البترولي".

وأتم "مثلي الأعلي محلياً محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والبرازيلي نيمار عالمياً".

علي الملواني من مواليد عام ١٩٩٩، ويلعب في مركز الجناح المهاجم، تم تصعيده إلى الفريق الأول، بعد قرار هيثم شعبان، قبل أن تتم الموافقة على إعارته إلى النادي الأهلي، ويتمم الناديان إجراءات الصفقة.

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