"فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 23:48

كتب : فادي أشرف

محمود حسن "تريزيجيه"

في اللحظات الأخيرة من عمر مواجهة نصف نهائي كأس الرابطة، قتل محمود حسن "تريزيجيه" آمال ليستر سيتي في التأهل لنهائي البطولة بهدف قاتل، ومن صناعة مصرية أيضا لأحمد المحمدي.

البديلان المصريان شاركا في الدقيقتين 77 بالنسبة لتريزيجيه، والدقيقة 84 بالنسبة للمحمدي، ليمرر المحمدي عرضية رائعة لتريزيجيه الذي لعبها بباطن القدم في الدقيقة 91 ليعلن تقدم فيلا في لقاء الإياب 2-1، بعد التعادل 1-1 في ملعب كينج باور ذهابا.

مات تارجيت تقدم لفيلا في الدقيقة 12 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 72 تعادل كيليتشي إيهيناتشو لصالح ليستر سيتي من متابعة لعرضية جيمس ماديسون.

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ولكن هدف تريزيجيه أرسل أستون فيلا إلى ملعب ويمبلي، في انتظار مانشستر سيتي الذي فاز في ذهاب نصف النهائي الآخر 3-1 على مانشستر يونايتد.

أستون فيلا تأهل لنهائي البطولة منذ 2010، حينما خسر أمام مانشستر يونايتد.

لكن فيلا فاز بالبطولة من قبل 7 مرات آخرها عام 1996.

هذا رابع هدف لمحترفنا المصري في 27 مباراة هذا الموسم، وهو الهدف الثاني الذي يسجله من صناعة المحمدي.

وبعد المباراة دخل جمهور فيلا ملعب فيلا بارك واحتفلوا رفقة اللاعبين وعلى رأسهم صاحب الهدف الحاسم تريزيجيه، الذي رفع على الأعناق احتفالا بهدفه التاريخي.

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