محامي المصري يوضح لـ في الجول: استأنفنا لإلغاء القرار.. والإيقاف ليس لمدة عاما ونصف

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 20:34

كتب : أيمن عيد

شيخ موكورو لاعب المصري أمام المقاصة

كشف نصر عزام محامي المصري البورسعيدي أن النادي استأنف أمام المحكمة الرياضية الدولية لإلغاء قرار إيقاف النادي عن القيد.

وقال عزام لـFilGoal.com: "الاستئناف منظور أمام المحكمة الرياضية، وطلبنا إصدار قرار نهائي في القضية في أسرع وقت".

وأردف "القرار شبيه بما حدث لتشيلسي، وليس لعام ونصف، بل لفترتي قيد تنتهي بنهاية القيد الصيفي المقبل".

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وكان تشيلسي قد تعرض لنفس العقوبة بسبب خروقات خاصة بضم اللاعبين القصر.

كشف اتحاد كرة القدم المصري عن تلقيه خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بمنع المصري البورسعيدي من قيد اللاعبين لمدة موسم ونصف، حسبما اعلن المصدر المطلع داخل الجبلاية.

ويأتي قرار فيفا بسبب أزمة المصري البورسعيدي الخاصة باللاعب شيخ موكورو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أصدر قرارا بإيقاف موكورو أربعة أشهر بسبب فسخه التعاقد مع فريق هلال أبيض السوداني في وقت سابق، دونا عن رغبة النادي.

شيخ موكورو انضم للنادي المصري مع بداية الموسم قبل الماضي، ليقضي موسما مع الفريق، قبل أن يخرج معارا لفريق الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي.

صاحب الـ28 عاما يتدرب مع المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد عودته من الإعارة، لكن دون المشاركة بسبب قرار الإيقاف رغم قيده في القائمة المحلية والإفريقية للفريق، الإيقاف الذي انتهى مؤخرا.

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