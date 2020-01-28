عبد الحفيظ لـ في الجول: فايلر يحسم المقعد الأخير في القائمة الإفريقية خلال 48 ساعة

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 19:26

كتب : بسام أبوبكر

ريني فايلر - المدير الفني للأهلي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن ريني فايلر المدير الفني للفريق هو المسؤول عن حسم المقعد الأخير في القائمة الإفريقية.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "فايلر سيحسم هذا الأمر خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأضاف "آخر موعد لضم لاعبين للقائمة هو 31 يناير".

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وتابع "غدا أو بعد غد على الأكثر سنحسم من سينضم لقائمة لفريق الإفريقية".

وبسؤاله إذا كان كريم نيدفيد هو الأقرب لحسم هذا المقعد لصالحه رد قائلا: "فايلر هو صاحب القرار الأول والأخير وهو من سيختار اللاعب المنضم للقائمة".

ويمتلك الأهلي مقعدا شاغرا في قائمته الإفريقية بعد ضم أليو بادجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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