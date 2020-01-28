عبد الحفيظ لـ في الجول: فايلر يحسم المقعد الأخير في القائمة الإفريقية خلال 48 ساعة

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن ريني فايلر المدير الفني للفريق هو المسؤول عن حسم المقعد الأخير في القائمة الإفريقية.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "فايلر سيحسم هذا الأمر خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وأضاف "آخر موعد لضم لاعبين للقائمة هو 31 يناير".

وتابع "غدا أو بعد غد على الأكثر سنحسم من سينضم لقائمة لفريق الإفريقية".

وبسؤاله إذا كان كريم نيدفيد هو الأقرب لحسم هذا المقعد لصالحه رد قائلا: "فايلر هو صاحب القرار الأول والأخير وهو من سيختار اللاعب المنضم للقائمة".

ويمتلك الأهلي مقعدا شاغرا في قائمته الإفريقية بعد ضم أليو بادجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

رسالة طمأنة للأهلي من السودان

اتحاد الكرة يتلقى خطاب رسمي بمنع القيد للمصري

الاتحاد يصدر بيانا رسميا حول صفقة انتقال عمار حمدي لطلائع الجيش

موعد الإعلان عن زي المنتخب الجديد

"أرقام أزارو لن يحققها مهاجم آخر"