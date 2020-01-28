الأهلي: سفير مصر في السودان يطمئن الخطيب ويؤكد "القبض على المحرضين"

أعلن الأهلي عن تلقي رئيسه محمود الخطيب اتصالا هاتفيا من حسام عيسى سفير مصر لدى السودان، " طمأنه خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان".

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي "أشار السفير إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين في وزارة الداخلية السودانية التي أكدت على توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان".

وأردف الأهلي، أن السفير أبلغ الخطيب بأنه " تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأتم الأحمر على لسان عيسى " العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة في أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل".

ويأتي إعلان الأهلي قبل 4 أيام من مواجهة الهلال السوداني والأهلي في الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المصيرية للأحمر حيث يحتاج على الأقل لنقطة للتأهل إلى دور الثمانية.

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