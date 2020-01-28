الأهلي: سفير مصر في السودان يطمئن الخطيب ويؤكد "القبض على المحرضين"

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 17:13

كتب : حسام نور الدين

محمود وحيد - الأهلي - الهلال

أعلن الأهلي عن تلقي رئيسه محمود الخطيب اتصالا هاتفيا من حسام عيسى سفير مصر لدى السودان، " طمأنه خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان".

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي "أشار السفير إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين في وزارة الداخلية السودانية التي أكدت على توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان".

وأردف الأهلي، أن السفير أبلغ الخطيب بأنه " تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

أخبار متعلقة

عمرو جمال: أرقام أزارو لن يحققها مهاجم آخر.. سيعود للأهلي الأهلي يتقدم ببلاغ ضد صفحات بعد "فبركة محادثة بين مرتجي وشوبير" الهلال: حكم لقاء الأهلي يعمل مع الاتحاد المصري.. وكاف يريد منح ألقابه للمغرب العربي

وأتم الأحمر على لسان عيسى " العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة في أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل".

ويأتي إعلان الأهلي قبل 4 أيام من مواجهة الهلال السوداني والأهلي في الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المصيرية للأحمر حيث يحتاج على الأقل لنقطة للتأهل إلى دور الثمانية.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يتلقى خطاب رسمي بمنع القيد للمصري

الاتحاد يصدر بيانا رسميا حول صفقة انتقال عمار حمدي لطلائع الجيش

موعد الإعلان عن زي المنتخب الجديد

"أرقام أزارو لن يحققها مهاجم آخر"

الأهلي الهلال السوداني في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - فرناندينيو مستمر مع سيتي حتى 2021 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة: 20 مليون جنيه حصيلة قرار إيقاف القيد قبل تسديد المديونيات.. ونبحث عن رعاة لـ VAR 13 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: وست هام سيحارب من أجل نقاط لقاء ليفربول.. ونحن علينا القتال 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فضل يكشف تفاصيل مباراة السوبر: بيع حق التذاكر بـ 3 ملايين درهم 41 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: سفير مصر في السودان يطمئن الخطيب ويؤكد "القبض على المحرضين" 44 دقيقة | إفريقيا
جوارديولا يحذر: مانشستر يونايتد ليس لديه ما يخسره.. يمكنه قلب النتيجة 58 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك