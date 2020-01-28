كارتيرون يتعثر أمام ماضيه.. دجلة يحرم الزمالك من الكرة والفوز

"وادي دجلة يعذب الكرة، اللعب أمامه صعب جدا"، هكذا قال طارق يحيى المدير الفني السابق لطلائع الجيش عن الفريق الذي نجح في التعادل مع الزمالك 1-1 في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري.

الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون خسر نقاطا للمرة الأولى منذ التعادل مع الإنتاج الحربي في 24 ديسمبر الماضي، فيما نجح تاكيس جونياس في تفادي الخسارة للمباراة الرابعة على التوالي.

جونياس فعلا حرم كارتيرون من الكرة أمام فريقه السابق، حيث وصل استحواذ دجلة إلى 62% طوال المباراة.

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك ويوسف أوباما يعوض غياب طارق حامد الموقوف ⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/TTIIemu5JU — FilGoal (@FilGoal) January 28, 2020

الزمالك حصل على نقطته الـ25 وصعد للمركز الثالث، بعد خسارته لـ14 نقطة هذا الموسم.

رجب عمران يقود هجوم وادي دجلة ضد الزمالك وعبد المنصف يحرس المرمى ⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/6yQPYKaBEL — FilGoal (@FilGoal) January 28, 2020

أما دجلة فحصد نقطته نقطته الـ14 ويظل في المركز الـ12.

بدأت المباراة بشكل هجومي كبير من الفريقين، حيث انفرد مصطفى محمد بتمريرة سحرية من فرجاني ساسي ولكن تدخل رائع من أحمد رمضان "بيكام" منع مهاجم الزمالك من تسديد الكرة على مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة في الدقيقة الرابعة.

نفس الأمر تكرر مع رفيق كابو جناح دجلة بعد 6 دقائق، لكن تدخل رائع أيضا من محمود حمدي "الونش" منع التونسي من تهديد مرمى محمد أبو جبل.

وفي الدقيقة 15، أرسل مصطفى محمد صاروخا سكن مرمى عبد المنصف.

يوسف إبراهيم "أوباما" استغل خطأ محمد عبد العاطي في استلام الكرة في وسط ملعب فريقه، وقطعها ومررها لمصطفى محمد.

المهاجم اليافع الذي يمتلك 4 أهداف في الدوري قبل هدفه في شباك دجلة، استلم الكرة على بعد 30 ياردة تقريبا من مرمى دجلة، وانطلق بها وسدد بيمناه صاروخا في المقص الأيسر لمحمد عبد المنصف، معلنا تقدم الزمالك.

ويعد هذا هدف محمد الثامن مع الزمالك هذا الموسم في 19 مباراة لعبها مع الفريق الذي عاد له من إعارتين لدى طنطا الموسم قبل الماضي وطلائع الجيش الموسم الماضي.

















































































































































زاد دجلة من هجومه بعد هدف محمد، وسط اعتراضات للحصول على ركلة جزاء بعد ارتطام عرضية أحمد سعيد فيما بدا أنه يد الونش.

ضغط دجلة في النهاية أثمر عن هدف التعادل، حيث تلقى أبو جبل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، بعد 402 دقيقة من الصمود.

أبو جبل حافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات هذا الموسم في الدوري، ثم 42 دقيقة في مواجهة وادي دجلة قبل أن يسجل أحمد سعيد هدف تعادل الغزلان ضد الفرسان.

تمريرة خاطئة من أحمد سيد "زيزو" وصلت إلى فاسيليوس بوزاس، الذي رفع عرضية وجدت لاعب وسط دجلة الشاب الذي أودع الكرة بهدوء في شباك أبو جبل.

وانتهى الشوط الأول بتلك النتيجة، قبل أن يبدأ الشوط الثاني بانفراد تام للتونسي كابو الذي راوغ أبو جبل في الدقيقة 50 لكنه سددها ضعيفة لدرجة أن أبو جبل عاد وتصدى للكرة دون مشاكل.

وبعد 3 دقائق، مر محمود عبد الرازق "شيكابالا" من جهة اليمين ومرر إلى محمد أوناجم الذي سدد كرة قوية تصدى لها المخضرم عبد المنصف، قبل أن تعود للمغربي الذي سددها بغرابة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 60، أهدر وادي دجلة فرصة محققة بعد كرة عرضية من إيزهاكو يعقوبو من جهة اليسار مرت من تحت قدم رفيق كابو ثم وصلت إلى أحمد سعيد فصوب كرة صاروخية ارتدت من محمود علاء أمام المرمى الخالي.

بعدها بدقيقة مع استشعار باتريس كارتيرون للخطورة، أشرك المدير الفني للزمالك محمد حسن بدلا من شيكابالا، مع دفع يوسف إبراهيم "أوباما" للخط الأمامي، فيما أشرك تاكيس جونياس عمرو صالح بدلا من بسام وليد في مركز الظهير الأيمن.

ومع تأزم موقف الزمالك، أشرك الفرنسي كارتيرون، مصطفى فتحي بدلا من أوناجم، وإسلام جابر بدلا من ساسي، فيما شارك مروان حمدي في مكان أحمد سعيد صاحب هدف التعادل في محاولة للتعزيز الهجومي.

أخطر فرص دجلة جاءت في الدقيقة 82 بعد أن حصل رجب عمران على عرضية يعقوبو داخل منطقة الجزاء وحاول محمد حسن قطع الكرة منه لتتجه ناحية المرمى لكن رد فعل سريع من أبو جبل منع دجلة من التقدم.

وفي اللحظات الأخيرة، ألغى الحكم محمد معروف هدفا للزمالك بعد عرضية مصطفى فتحي ومتابعة مصطفى محمد بداع التسلل، وحصل مهاجم الزمالك على إنذار للاعتراض.