مصدر بـ المصري لـ في الجول: رد فيفا خيب آمالنا.. سنعمل على إعادة القيد في الصيف المقبل

وصف مصدر في إدارة المصري قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف ناديه عن القيد بـ"المحبط"، مشددا أن النادي سيعمل على إعادة فتح القيد في الصيف المقبل.

شيخ موكورو النادي : المصري المصري

كشف اتحاد كرة القدم المصري عن تلقيه خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بمنع المصري البورسعيدي من قيد اللاعبين لمدة موسم ونصف.

ويأتي قرار فيفا بسبب أزمة المصري البورسعيدي الخاصة باللاعب شيخ موكورو.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أرسلنا للفيفا طلبا لحل أزمة موكورو وفتح القيد في يناير الجاري، لكن رد فيفا كان بالرفض رغم إرفاقنا مع الطلب حالة مصابي الفريق".

وأضاف "حتى الآن، المحكمة الرياضية لم تحدد حتى الآن موعد لجلسة الالتماس الذي تقدمنا به، لذلك حاولنا من وراء هذا الإجراء تسريع خطوات رد المحكمة على طلب الالتماس الذي تقدمنا به أملا في فتح بابي القيد الشتوي، لكن رد فيفا علينا كان محبطا".

وشدد "ليس أمامنا سوى انتظار تحديد موعد جلسة الالتماس، وفي ظل عدم وضوح ذلك الموقف صار من المؤكد عدم إبرامنا لأي صفقة في هذا الشتاء".

وأتم "سنواصل متابعتنا للقضية والعمل على إعادة القيد بداية من الصيف المقبل".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أصدر قرارا بإيقاف موكورو أربعة أشهر بسبب فسخه التعاقد مع فريق هلال الأبيض السوداني في وقت سابق، دونا عن رغبة النادي.

شيخ موكورو انضم للنادي المصري مع بداية الموسم قبل الماضي، ليقضي موسما مع الفريق، قبل أن يخرج معارا لفريق الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي.

صاحب الـ28 عاما يتدرب مع المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد عودته من الإعارة، لكن دون المشاركة بسبب قرار الإيقاف رغم قيده في القائمة المحلية والإفريقية للفريق.

اقرأ أيضا

رسالة طمأنة للأهلي من السودان

اتحاد الكرة يتلقى خطاب رسمي بمنع القيد للمصري

الاتحاد يصدر بيانا رسميا حول صفقة انتقال عمار حمدي لطلائع الجيش

موعد الإعلان عن زي المنتخب الجديد

"أرقام أزارو لن يحققها مهاجم آخر"