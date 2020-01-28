خبر في الجول – جنش يسافر مع الزمالك إلى أنجولا

صار من المنتظر أن يصحب محمود عبد الرحيم "جنش" قائمة الزمالك المسافرة إلى أنجولا، في أول ظهور لصاحب الـ32 عاما مع الفريق منذ يونيو الماضي.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للزمالك استقر على إراحة محمد أبو جبل في مباراة بريمييرو دو أجوستو الأنجولي في الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مقابل اصطحاب جنش ومحمد عواد مع الفريق.

جنش، العائد مؤخرا من إصابة بقطع في وتر أكيليس مع منتخب مصر خلال كأس أمم إفريقيا، استفاد من قاعدة الاستبدال التي سنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حيث يدخل الحارس قائمة الفريق بدلا من أيمن حفني، أو محمود عبد المنعم "كهربا"، المقيدين مع الفريق دون أن يشاركوا في دقيقة واحدة بسبب رحيلهما عن الفريق.

جنش لعب مع الزمالك 92 مباراة إجمالا، وتوج مع الفريق بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي كما حصل على كأس مصر 6 مرات ولقب الدوري مرة وحيدة.

وضمن الزمالك التأهل لدور الثمانية من البطولة.

وفي وقت سابق، قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك: "المدير الفني باتريس كارتيرون قرر إراحة 8 أو 9 لاعبين لتفادي الإنذارات والإجهاد".

وكشف "كارتيرون تحدث مع اللاعبين وقال لهم لا تنشغلوا برحلة أنجولا، افصلوا بينها وبين مواجهة دجلة، رغم أننا سنسافر إلى أنجولا بعد المباراة بأربع ساعات فقط".

واستطرد "مشوار الدوري طويل والقادم أكثر مما مضى فاللاعبون يعلمون ذلك، لقد ضاع اللقب منا في آخر جولتين رغم تصدرنا للمسابقة منذ بداية الموسم الماضي".

ووجه أمير مرتضى رسالة لجماهير الزمالك في ختام تصريحاته "ننافس على أكثر من بطولة، نحتاج دعمكم في الوقت الصعب أكثر من الاحتفالات، ونحاول إسعادكم بأكثر من بطولة مثلما حدث العام الماضي".

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