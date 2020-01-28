برشلونة يصرف النظر عن ضم مهاجم فالنسيا ويتجه لـ تاديتش

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 23:04

كتب : محرر في الجول

دوسان تاديتش - أياكس

صرف برشلونة النظر عن التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ويسعى برشلونة لانتداب مهاجم بشكل عاجل، بعد إصابة سواريز وغيابه عن الملاعب لـ 4 أشهر، بالإضافة إلى اقتراب رحيل كارليس بيريز إلى روما.

وأفادت الصحيفة المقربة من برشلونة أن النادي الكتالوني قرر إيقاف المفاوضات مع فالنسيا لضم رودريجو.

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ولم يتوصل برشلونة لاتفاق مالي مع فالنسيا، ليغير النادي الكتالوني من تحركاته.

وزعمت شبكة "سكاي سبورتس" أن برشلونة بدأ التحرك لضم دوسان تاديتش مهاجم أياكس.

وقدم تاديتش صاحب الـ31 عاما أداء راقيا مع أياكس الموسم الماضي، حيث أنهى الدوري هدافا بـ28 هدفا وكان نجما بارزا في مشوار الفريق الهولندي حتى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجدد تاديتش تعاقده مع أياكس ليستمر حتى يونيو 2023.

وخلال الموسم الجاري، سجل تاديتش 8 أهداف وصنع 15 خلال 20 مباراة.

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