حازم إمام: لا بديل لـ طارق حامد في الزمالك

يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفريق الأبيض لا يملك في الوقت الحالي بديلا لطارق حامد.

وقال حازم عقب تعادل الزمالك مع وادي دجلة: "الزمالك لا يملك لاعب وسط مدافع سوى طارق حامد فقط".

وأضاف "وأي لاعب يشارك بدلا منه لا يؤدي الأدوار ذاتها".

وأكمل "الأمر ظهر بوضوح خلال مباراة دجلة في غياب طارق حامد فقد الزمالك سيطرته على وسط الملعب".

وشرح "الزمالك سيواجه أزمة كبيرة عند مواجهة أي فريق يستحوذ على الكرة كما حدث أمام وادي دجلة في ظل غياب طارق حامد".

وواصل "الموسم لا يزال طويلا ومن الوارد غياب طارق عن أي مباراة".

وأتم حازم حديثه عن مستوى الزمالك البدني قائلا: "لا أعرف كيف لا يملك الزمالك معدا بدنيا ضمن الجهاز الفني، فلا يوجد أي لاعب قادر على الضغط على الخصوم".

وتعادل الزمالك 1-1 مع وادي دجلة ضمن الجولة الـ15 للدوري المصري.

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