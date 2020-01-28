طاقم تحكيم إريتري لمواجهة الزمالك وبريميرو دي أوجستو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم تحكيم من إريتيريا لقيادة مواجهة الزمالك وبريميرو دي أوجستو الأنجولي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقود المباراة تيكلو تسيجاي ويعاونه كل من ميشيل إيوبيل وغيبريلاسي تويلدي، بينما عثمان إدريس حكم رابع.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الأنجولي السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوي أبطال إفريقيا.

وضمن الزمالك تأهله إلى ربع النهائي بعد الوصول للنقطة الثامنة في خمس جولات وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

وتعادل الزمالك في مواجهته الأخيرة مع مازيمبي سلبيا بدون أهداف ليضمن الثنائي تأهلهما سويا.

وينتظر الزمالك مواجهة أول أحد المجموعات الثلاثة الأخرى في ربع النهائي.

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