فينالدوم: وجود وست هام في مناطق الهبوط يصعب المهمة علينا

يشعر جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول بمدى صعوبة لقاء وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي يوم الأربعاء رغم الفارق الهائل بين الفريقين في النقاط.

ويحل ليفربول متصدر الدوري برصيد 67 نقطة ضيفا على وست هام صاحب المركز الـ17 برصيد 23 نقطة في مباراة مؤجلة من الجولة 18.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عادة ما تكون كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة، ولكنها تكون صعبة للغاية عند مواجهة وست هام على ملعبه. نحن نعرف ذلك ونعلم أنه علينا التعامل مع هذا الأمر".

وأضاف "عندما تقاتل الفرق من أجل تفادي الهبوط، تكون الأمور صعبة، حيث يتعين عليك تقديم ما هو أكثر من 100%".

وواصل الدولي الهولندي "إذا كان لدينا الرغبة والتركيز، ستكون الأمور أسهل، لكنها في النهاية تظل مباراة صعبة".

ويعد فينالدوم (29 عاما) أحد أهم لاعبي ليفربول الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وشارك فينالدوم في 30 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف,

ويخوض فينالدوم، اللاعب الأسبق فاينورد وايندهوفن، موسمه الخامس مع ليفربول منذ رحل عن نيوكاسل.

وتوج اللاعب مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي.

عقب لقاء وست هام يوم الأربعاء، سيلعب ليفربول ضد ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول في فترة العطلة الشتوية حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير.

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