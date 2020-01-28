لاعب ليفربول: نصل للدقائق الأخيرة وكلنا ثقة في قدرتنا على التسجيل

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 14:13

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد صلاح - ليفربول - ولفرهامبتون

يعتقد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن الثقة التي اكتسبها الفريق مؤخرا هي السبب في قدرة الريدز على التسجيل في الأوقات القاتلة وتحقيق الانتصارات المتتالية هذا الموسم.

وحقق الريدز الفوز رقم 22 من أصل 23 مباراة يوم الخميس على ولفرهامبتون، بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية جوردن هندرسون وروبيرتو فيرمينو.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الثقة تجعلنا قادرين على تحقيق الفوز رغم تلقي الأهداف".

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وأضاف "لقد فعلناها عدة مرات ولهذا نصل إلى الدقيقة الأخيرة ونحن واثقين من قدرتنا على تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات".

وأكمل "لم يكن من السهل أبداً مواجهة الذئاب على ملعبهم. حققنا بعض النتائج الجيدة هناك. لم يكن الموسم الماضي جيداً، حيث تقدمنا ثم تعادلنا وكان من الممكن أن نخسر".

ويعد فينالدوم (29 عاما) أحد أهم لاعبي ليفربول الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وشارك فينالدوم في 30 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف,

ويخوض فينالدوم، اللاعب الأسبق فاينورد وايندهوفن، موسمه الخامس مع ليفربول منذ رحل عن نيوكاسل.

وتوج اللاعب مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي.

ويستعد ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول في فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.

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