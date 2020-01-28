مهاجم إيندهوفن في إنجلترا لإتمام انضمامه لـ توتنام

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 12:52

كتب : FilGoal

ستيفن بيرجوين

وصل ستيفن بيرجوين مهاجم بي إس في إيندهوفن يوم الثلاثاء إلى إنجلترا من أجل إتمام التعاقد مع توتنام في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر نادي إيندهوفن صباح الثلاثاء أن اللاعب غاب عن المران الصباحي بعد حصوله على إذن بالسفر إلى إنجلترا تمهيده لخطوة جديدة في مشواره.

ويخضع اللاعب للكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعدما اتفق على بنود عقده الشخصي.

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بيرجوين يقدم مستويات رائعة مع فريقه في الدوري الهولندي هذا الموسم، وشارك في 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ويجيد اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيسر وقلب الهجوم.

ولا يزال توتنام يعاني بشدة بعد إصابة نجمه هاري كين الذي سيبتعد عن الملاعب لعدة شهور.

ويحتل توتنام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 24 جولة.

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