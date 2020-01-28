عبد الحفيظ: الشناوي جاهز للسفر إلى السودان.. ورمضان صبحي يتحسن

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 12:02

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي -الأهلي - النجم الساحلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي عن جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للسفر إلى السودان لخوض المباراة المرتقبة أمام الهلال.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الأهلي لعدم الخسارة من أجل التأهل لربع النهائي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: "الشناوي أجرى الفحوصات الطبية اللازمة وحالته مطمئنة وسيكون متواجدا في رحلة السودان".

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وأضاف مدير الكرة بالأهلي "الآشعة كشفت تعرضه لإصابة بسيطة ولن تمنعه من السفر الخميس المقبل مع الفريق".

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة أثناء مشاركته في مباراة النجم الساحلي يوم الأحد الماضي واستكمل الدقائق الأخيرة باللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وبالحديث عن رمضان صبحي أوضح عبد الحفيظ "اللاعب في تحسن مستمر وشارك في جزء من مران أمس الاثنين".

وتابع "سيتم تقييم حالته بشكل نهائي لتحديد موقفه من السفر إلى السودان بعد التئام تمزق العضلة الخلفية".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "يتوجه سعد سمير إلى ألمانيا خلال أسبوعين لاستكمال رحلته العلاجية بعد خضوعه لجراحة في وتر أكيلس".

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