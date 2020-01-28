قبل مواجهة مصر.. توجو تجدد عقد المخضرم لوروا

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 12:02

كتب : محمد عبد العظيم

كلود لوروا

قبل أقل من شهرين على مباراتين مرتقبتين بين مصر وتوجو في تصفيات كأس إفريقيا 2021، جددت الأخيرة عقد مدربها الفرنسي المخضرم كلود لوروا.

وأعلن اتحاد توجو لكرة القدم تمديد عقد لوروا (71 عاما) حتى إبريل 2022 أملا في قيادة الأخير للفريق للتأهل لكأس إفريقيا 2021 ومونديال 2022.

وللوروا باع كبير في كرة القدم الإفريقية، توج مع الكاميرون بكأس إفريقيا 1988 ودرب غانا والسنغال والكونغو الديموقراطية.

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ويحتل فريق توجو المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات بعد خسارة على أرضه أمام جزر القمر وتعادل في كينيا.

ويحل منتخب توجو ضيفا على مصر في 23 مارس المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات وبعد أسبوع يستضيف الفراعنة.

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة ورصيده 4 نقاط يليه كينيا ومصر ولكل نقطتين.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى نهائيات البطولة التي تستضيفها الكاميرون في يناير المقبل.

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