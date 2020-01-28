الأهلي يتقدم ببلاغ ضد صفحات بعد "فبركة محادثة بين مرتجي وشوبير"

تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ببلاغ جديد إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية وبالتحديد لإدارة التكنولوجيا والمعلومات ضد مفبركي محادثة مختلقة بين خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والإعلامي أحمد شوبير.

وأوضح عثمان أن الجهات المعنية تقوم بدورها في كشف مرتكبي هذه الجريمة التي تخطت إطار التنافس الرياضي وهو ما يجب التصدي له بموجب القانون بعد الكشف عن هويتهم.

وشدد عثمان على أن العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني أكبر من أن تتأثر بمثل تلك الحركات الصبيانية التي يرتكبها حفنة من المجرمين بصناعة الفتن بين جمهور الأهلي والهلال السوداني الشقيق.

وأتم عثمان تصريحاته بأنه سيتم الإعلان عن نتائج البلاغات السابقة المقدمة من النادي في الوقت المناسب بما لا يتعارض مع الإجراءات والتحقيقات الجارية ضد هذه الصفحات المجرمة.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني مساء السبت المقبل في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز من أجل التأهل كمتصدر المجموعة أو التعادل لضمان التأهل لربع النهائي.

أما في حالة خسارة الأهلي فيودع البطولة من دور المجموعات مع تحقيق النجم الساحلي أي نتيجة إيجابية أمام بلاتينوم الزيمبابوي.

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