سيناريوهات تأهل الأهلي قبل موقعة الهلال.. الخسارة قد لا تُطيح به

انتصر الأهلي على النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء ليترك كل الخيارات مفتوحة قبل الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني.

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق جونيور أجايي في الدقيقة 31. هدف أوصل المارد الأحمر للنقطة العاشرة. (طالع التفاصيل)

الترتيب الحالي للمجموعة:

(1) الأهلي – 10 نقاط.

(2) النجم الساحلي – 9 نقاط.

(3) الهلال – 9 نقاط.

في الجولة الأخير سيحل الأهلي ضيفا على الهلال، بينما يستضيف النجم الساحلي نظيره بلاتينوم في تونس.

أمام الهلال، سيلعب الأهلي على تفادي الهزيمة، سواء بالتعادل أو الانتصار.

انتصار الأهلي في السودان سيجعله يتأهل بشكل رسمي كمتصدر لمجموعته دون النظر لنتيجة لقاء النجم وبلاتينوم.

سيناريو التعادل في السودان

تعادل الأهلي في السودان سيجعله يضمن التأهل ولكنه سينتظر نتيجة لقاء النجم لمعرفة مركزه في المجموعة.

في حالة تعادل أو خسارة النجم على ملعبه سيتصدر الأهلي المجموعة، حتى مع تعادله مع الهلال.

أما انتصار النجم الساحلي، وقتها سيتأهل المارد الأحمر كوصيف لمجموعته.

سيناريو الخسارة في السودان

خسارة الأهلي في السودان، ستجعله يخسر رسميا صدارة المجموعة، ولكنه قد يتأهل أيضا.

شرط تأهل الأهلي رغم خسارته أمام الهلال، هو خسارة النجم الساحلي أمام بلاتينوم.

إذا افترضنا خسارة النجم الساحلي أمام بلاتينوم، وخسارة الأهلي أمام الهلال، سيكون الترتيب كتالي:

(1) الهلال – 12 نقطة.

(2) الأهلي – 10 نقاط.

(3) النجم الساحلي – 9 نقاط.

وهو ما يكتب وصول الهلال والأهلي لربع النهائي، وخروج النجم الساحلي.

إذا تعادل النجم أمام بلاتينوم وخسر الأهلي أمام الهلال، سيتساوى المارد الأحمر مع الفريق التونسي ولكن التأهل سيكون للفريق التونسي.

المواجهات المباشرة لن تحسم مصير الأهلي والنجم بسبب التساوي في النتيجة ذهابا وإيابا، ليكون الحسم وقتها لفارق الأهداف.

فارق الأهداف حاليا متساوي أيضا، ولكن في سيناريو خسارة الأهلي في السودان ستهتز شباكه وهو ما يعني أن يصبح فارق الأهداف لصالح الفريق التونسي (أيا كانت نتيجة التعادل سواء 0-0 أو 1-1 أو 2-2 لن يتغير فارق الأهداف لـ النجم)

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