مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الشناوي من لقاء الهلال

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمد الشناوي ومدى جاهزيته للقاء الهلال السوداني الحاسم في دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الأشعة أثبتت سلامة الشناوي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الشناوي يعاني من كدمة فقط في الظهر".

وتابع "سيستغرق علاج الكدمة ما يقرب من 48 ساعة ولذلك فالإصابة لم تمنع الشناوي من الظهور أمام الهلال".

وتابع "الشناوي سيستكمل تدريباته بشكل طبيعي مع الأهلي قبل لقاء الهلال".

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ويحل الأهلي ضيفا على الهلال يوم السبت في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

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