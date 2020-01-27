مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الشناوي من لقاء الهلال

الإثنين، 27 يناير 2020 - 21:18

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي -الأهلي - النجم الساحلي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي تفاصيل إصابة محمد الشناوي ومدى جاهزيته للقاء الهلال السوداني الحاسم في دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الأشعة أثبتت سلامة الشناوي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الشناوي يعاني من كدمة فقط في الظهر".

أخبار متعلقة

حكم لقاء الهلال والأهلي.. أصيب أكثر من مرة واُتهم بـ "المهزلة" وشاهد على التاريخ في مصر خبر في الجول – تمت.. مدافع الأهلي الشاب يتبع صلاح محسن إلى سموحة سبورة في الجول - تأثير غياب أفشة على الأداء.. ومشاكل الأهلي الدفاعية مران الأهلي – 3 جلسات مع الخطيب.. ورمضان يواصل التأهيل

وتابع "سيستغرق علاج الكدمة ما يقرب من 48 ساعة ولذلك فالإصابة لم تمنع الشناوي من الظهور أمام الهلال".

وتابع "الشناوي سيستكمل تدريباته بشكل طبيعي مع الأهلي قبل لقاء الهلال".

الأهلي انتصر على النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق جونيور أجايي ليترك كل السيناريوهات متاحة قبل الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال يوم السبت في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

شاهد الحلقة الجديدة من سبورة في الجول

سبب تحذير أندية الدوري الإنجليزي من اللعب خلال العطلة الشتوية

طالع قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

ملامح انتصار الأهلي على النجم الساحلي

مران الأهلي – 3 جلسات مع الخطيب

في إفريقيا الأهلي الهلال محمد الشناوي

نرشح لكم

أخر الأخبار

ظاهرة المدافعين الهدافين.. لاعبو الخط الخلفي الأكثر تسجيلا في 5 فرق بالدوري 37 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير: بن عرفة يصل إسبانيا للانضمام إلى بلد الوليد 37 دقيقة | أوروبا
الهلال يعترض على حكم مباراة الأهلي في بيان رسمي 48 دقيقة | إفريقيا
طلائع الجيش لـ في الجول: استعرنا عمار حمدي من الأهلي 56 دقيقة | مصر
قرعة كأس إنجلترا – مواجهة نارية تنتظر ليفربول أمام تشيلسي ساعة | أوروبا
أجيري يدخل تاريخ الدوري الإسباني ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك