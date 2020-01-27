السعيد: سأعتزل دوليا عندما ينتهي دوري مع المنتخب

الإثنين، 27 يناير 2020 - 21:19

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - مصر - جنوب إفريقيا

لم يحدد عبد الله السعيد قائد بيراميدز، موعدا محددا لاعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر.

السعيد بات أحدث المنضمين لنادي المائة في الدوري المصري، ولا يزال عنصرا في المنتخب الوطني.

وصرّح السعيد: لم أتخذ قرارا بشأن الاعتزال الدولي، فقط عندما أشعر أنني ليس لي دور داخل المنتخب، سأفكر في الاعتزال".

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وأضاف لبرنامج الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم: "الموسم الجاري سيحدد الكثير من الأمور. في السابق فكّرت هل أستمر أم لا، لكن في النهاية لم أتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن".

وكان السعيد قد غاب عن منتخب مصر أغلب حقبة خافيير أجيري، قبل أن يتراجع ويضمه في كأس الأمم الإفريقية 2019.

لاحقا واصل حسام البدري ضم السعيد، واستدعاه في معسكره الأول بشهر أكتوبر، كما وجّه إليه الدعوة في معسكر نوفمبر، لكن قرار استبعاد لاعبي بيراميدز لاحقا حال دون ظهوره مع الفراعنة في مباراتي كينيا وجزر القمر.

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