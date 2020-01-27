حكم لقاء الهلال والأهلي.. أصيب أكثر من مرة واُتهم بـ "المهزلة" وشاهد على التاريخ في مصر

يستعد الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة اللقاء الحاسم بين الهلال أمام الأهلي وفقا لبلاغ الاتحاد الإفريقي لـ الأهلي.

الأهلي يحل ضيفا على الهلال يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي كشف مخابطة كاف لـ الأهلي لإخطاره باسم حكم لقاء الهلال وهو المغربي رضوان جيد.

المغربي صاحب الـ 40 عاما يعرف الكرة المصرية جيدا بل وآخر ظهور له خارج المغرب كان يوم الأحد في لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية.

وسبق لـ رضوان جيد إدارة مباراة في الدوري المصري كان طرفها بيراميدز وإنبي الموسم الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.

وأدار الحكم المغربي 3 مباريات لـ الأهلي ولم يعرف الأخير معه سوى طعم الانتصارات.

الأهلي فاز على جانيرز الزيمبابوي 2-0 في ذهاب دور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا عام 2010 مع رضوان جيد.

واحتسب حكم المباراة وقتها ركلتي جزاء لـ الأهلي، أهدر محمد أبو تريكة واحدة وسجل محمد سمير واحدة.

وعام 2017 حقق الأهلي انتصارا على بيدفيست الجنوب إفريقي 1-0 في ذهاب الدور التمهيدي مع الحكم المغربي، بينما الظهور الأخير له في لقاء لـ الأهلي كان في نسخة 2018 عندما فاز الأحمر 4-3 أمام كمبالا سيتي.

وعلى الجانب الآخر، أدار الحكم مباراتين لـ الهلال السوداني من بينهما مباراة أمام فريق مصري أيضا.

الهلال انتصر على سموحة 2-0 عام 2015 بصافرة الحكم المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

اللقاء الآخر الذي أداره الحكم لـ الهلال كان في كأس الكونفدرالية نسخة 2018-19.

الهلال خسر أمام النجم الساحلي بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي البطولة الإفريقية.

وشهد اللقاء احتساب 3 ركلات جزاء لـ النجم الساحلي، سجل الفريق التونسي ركلتين وأهدر ركلة.

ورغم الـ 3 ركلات جزء إلا أن الحدث الأبرز في اللقاء والذي لفت الأنظار بالكامل كان تعرض عمر بهاء الدين لاعب الهلال لإصابة مروعة.

ونجح النجم الساحلي في استكمال مشواره في الكونفدرالية قبل أن يُطيح به الزمالك من نصف النهائي ويحصد الفارس الأبيض اللقب في النهاية.

الإصابة

أخبار الإصابات دائما ما تكون عديدة بالنسبة للاعبين وليس الحكام ولكن الأمور مختلفة مع الحكم المغربي.

وتعرض رضوان جيد للإصابة أكثر من مرة خلال إدارته لمباريات في المغرب.

في الدوري المغربي عام 2011 تعرض لإصابة في لقاء الوداد والمغرب التطواني.

إصابة جعلته يتلقى العلاج على أرضية الملعب لأكثر من دقيقتين قبل أن يستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

لقطة إصابته في لقاء الوداد أمام المغرب التطواني لم تكن الوحيدة، بل تلقى إصابة أخرى كانت أقوى جعلته يغادر أرضية الملعب.

مواجهة بين الوداد واتحاد طنجة المغربي في كأس المغرب عام 2018 لم يقدر الحكم على استكمالها بسبب إصابته بتمزق عضلي.

ولم تفلح محاولات الجهاز الطبي لعلاج الحكم ليخرج تماما من المباراة، ويتولى الحكم الرابع مسؤولية إدارة اللقاء بداية من الدقيقة 75.

شاهد على التاريخ

مصر كانت حاضرة لكتابة التاريخ في أمم إفريقيا 2019 والسبب تطبيق تقنية الفيديو.

تقنية الفيديو VAR ظهرت في أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخ البطولة في الدور ربع النهائي، والحالة الأولى كانت من نصيب الحكم المغربي.

منتخب جنوب إفريقيا الذي تأهل على حساب منتخب مصر لربع نهائي البطولة، خسر أمام نيجيريا 2-1 في حضور تقنية الفيديو.

نيجيريا تقدمت أولا قبل أن ينجح منتخب جنوب إفريقيا في تعديل النتيجة بفضل تدخل تقنية الفيديو.

هدف جنوب إفريقيا جاء في الدقيقة 73 قبل أن يُلغى بداعي التسلل ولكن تقنية الفيديو تدخلت في حضور الحكم المغربي واُحتسب الهدف في لقطة هي الأولى في تاريخ أمم إفريقيا.

الجدل الأخير

نادي الرجاء البيضاوي المغربي تقدم في الـ 20 من شهر يناير الجاري بشكوى للجنة الحكام المغربية يطلب من خلالها التحقيق مع رضوان جيد.

رضوان جيد أدار مباراة نارية في الدوري المغربي جمعت بين الرجاء ونهضة بركان وانتهت بالتعادل 2-2.

لا يوجد أي هدف جدلي أو حالة صعبة تقدم بسببها الرجاء بشكوى ضد الحكم، بل السبب هو تعرض محمود بن حليب لاعب الفريق لتمزق في أربطة الركبة وكسر في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى.

محمود بن حليب سقط في الدقيقة الثامنة على أثر تدخل قوي من العربي الناجي لاعب وسط نهضة بركان، وبعد تلقيه العلاج عاد مجددا للملعب ولكنه لم يقدر على الوقوف على قدميه لدقيقة أخرى ليخرج على نقالة.

وظهر محمود بن حليب منهارا بالبكاء على مقاعد البدلاء قبل أن يتأكد غيابه لنهاية الموسم بسبب الإصابة القوية.

اعتراض الرجاء على تلك اللقطة جاء بسبب إشهار الحكم لبطاقة صفراء حمراء أو صفراء للاعب نهضة بركان رغم تدخله على محمود بن حليب.

وأصدر نادي الرجاء بيانا رسميا أشار من خلاله إلى " بعث نادي الرجاء الرياضي رسالة احتجاج قوية اللهجة مقرونة بطلب فتح تحقيق بخصوص المهزلة التحكيمية التي عرفها من جديد لقاء نادي نهضة بركان ونادي الرجاء الرياضي".

"والتي شهدت تدخلات خطيرة في مواجهة لاعبي نادي الرجاء الرياضي من بينها الاعتداء الفظيع على اللاعب محمود بنحليب".

"وينتهز نادي الرجاء الرياضي هذه الفرصة للتنديد بالمستوى التحكيمي الذي عرفه اللقاء المذكور والذي أثر على السلامة الجسمانية للاعبي النادي".

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