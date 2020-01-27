طلائع الجيش لـ في الجول: استعرنا عمار حمدي من الأهلي

الإثنين، 27 يناير 2020 - 21:52

كتب : FilGoal

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

أعلن أحمد مهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش عن إتمام ناديه التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي.

وقال أحمد مهدي: "أتممنا استعارة عمار حمدي من الأهلي حتى نهاية الموسم".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الصفقة ستتم بشكل رسمي يوم الثلاثاء".

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وتابع "من المنتظر أن يشارك عمار حمدي في تدريبات الأهلي بداية من يوم الأربعاء".

عمار حمدي جناح الأهلي صاحب الـ 20 عاما شارك في مباراة واحدة مع الفريق هذا الموسم وكانت في كأس مصر.

وانضم عمار حمدي لـ الأهلي قادما من نادي النصر في 2018، قبل أن يخرج معارا للاتحاد السكندري ويعود مجددا للمارد الأحمر.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

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