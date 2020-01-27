الهلال يعترض على حكم مباراة الأهلي في بيان رسمي

أصدر نادي الهلال السوداني بيانا اعترض فيه على تعيين المغربي رضوان جيد حكما لمباراته ضد الأهلي في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء البيان على النحو التالي:

يبدي مجلس إدارة نادي الهلال امتعاضه الشديد إزاي التجاهل الذي أظهره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تعيين الحكم المغربي السيد "رضوان جيد" للمباراة الحاسمة أمام النادي الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وإذ يبدي نادي الهلال آسفه لهذا الإصرار غير المبرر على تعيين هذا الحكم، لما حمل من ظلم واضح وإضرار ملموس بسلامة المنافسة وما ترتب عليه من عواقب قد تضر نادي الهلال.

ويؤكد مجلس الإدارة بأنه قد رفع احتجاجا للاتحاد الإفريقي إزاي قرار إسناد المباراة لهذا الحكم، مطالبا بإصدار قرار بشأنه قبل موعد مواجهة الأهلي المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال في الأول من فبراير المقبل، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلفه الفريق السوداني والنجم الساحلي 9 نقاط ثم بلاتينيوم بنقطة واحدة.

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ويستعد الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة اللقاء الحاسم بين الهلال أمام الأهلي وفقا لبلاغ الاتحاد الإفريقي لـ الأهلي.

المغربي صاحب الـ 40 عاما يعرف الكرة المصرية جيدا بل وآخر ظهور له خارج المغرب كان يوم الأحد في لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية.

وسبق لـ رضوان جيد إدارة مباراة في الدوري المصري كان طرفها بيراميدز وإنبي الموسم الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.

وأدار الحكم المغربي 3 مباريات لـ الأهلي ولم يعرف الأخير معه سوى طعم الانتصارات. ( تعرف أكثر على الحكم )

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