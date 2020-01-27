مران الأهلي – 3 جلسات مع الخطيب.. ورمضان يواصل التأهيل

حضر محمود الخطيب رئيس الأهلي مران الفريق يوم الإثنين، وخلاله عقد 3 جلسات.

جلسة الخطيب الأولى كانت مع ريني فايلر المدير الفني وأمير توفيق مدير التعاقدات، قبل أن يجتمع باللاعبين في ملعب مختار التتش للحديث عن مباراة الهلال السوداني المصيرية في مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

الجلسة الثانية كانت مع رمضان صبحي جناح الفريق، الذي خاض تدريبات بدنية في صالة الجيم ثم استكمل البرنامج في الملعب رفقة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، كما أدى تدريبات خفيفة بالكرة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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أما الجلسة الثالثة، فكانت بين الخطيب مع صاعدي الفريق محمد عبد المنعم وعمار حمدي.

ومن المنتظر أن يناقش الأهلي العروض المقدمة للثنائي المرشح للخروج معارا، حيث يعد الأول قريبا من سموحة والثاني من طلائع الجيش.

وعقد فايلر محاضرة للاعبين، قبل الانطلاق في تدريبات استشفائية للمجموعة التي فازت على النجم الساحلي 1-0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخصص فايلر وحدات تدريبية خفيفة بالكرة للمجموعة الأساسية.

الأهلي انتصر على النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق جونيور أجايي ليترك كل السيناريوهات متاحة قبل الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

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