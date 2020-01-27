قائمة الزمالك – كاسونجو يدخل لأول مرة.. وغياب عواد وبنشرقي أمام وادي دجلة

دخل كابونجو كاسونجو المهاجم الكونغولي العائد لنادي الزمالك، لقائمة الفريق لأول مرة منذ عودته، فيما عاد إمام عاشور لقائمة الفريق.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

قائمة الزمالك شهدت دخول كاسونجو لأول مرة منذ عودته للفريق في يناير الجاري، فيما عاد إمام عاشور لقائمة الفريق.

من جهة أخرى، غاب أشرف بنشرقي عن قائمة الفريق للإصابة التي لحقت به قبل لقاء مازيمبي، وغاب أيضا محمد عواد حارس الفريق عن القائمة.

وجاءت قائمة الزمالك المكونة من 18 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء – محمود حمدي "الونش" - حازم إمام - أحمد عيد.

الوسط: فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - مصطفى فتحي- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إمام عاشور.

الهجوم: مصطفي محمد – كابونجو كاسونجو.

الزمالك يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، وخلف المقاولون العرب صاحب 32 نقطة في المركز الثاني من 15 مباراة، فيما يحتل وادي دجلة المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.

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