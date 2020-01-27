عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول: موقف رمضان وحقيقة الاستبعاد التأديبي لـ أفشة وإعارات الشباب

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن موقف رمضان صبحي جناح الفريق من المشاركة أمام الهلال السوداني سيتحدد يوم الخميس، مباشرة قبل سفر الفريق إلى السودان.

ومن المنتظر أن يسافر الأهلي إلى السودان لمواجهة بطلها في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عصر الخميس، وأوضح عبد الحفيظ لـFilGoal.com أن موقف رمضان سيتحدد قبل السفر مباشرة.

وأكد "جهزنا كل الإجراءات احتمالا لمرافقته للبعثة".

محمد مجدي "أفشة"

ورد عبد الحفيظ على التقرير التي أشارت إلى استبعاد المدير الفني ريني فايلر لصانع ألعابه محمد مجدي "أفشة" من مواجهة النجم الساحلي التي فاز بها الأحمر 1-0 لأسباب تأديبية حيث قال: "الواقعة المتداولة حول مباراة الخماسي ومشاركة أفشة فيها لم تحدث من الأساس، واستبعاد فايلر له فني بحت وليس تأديبي".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن رباعي مرشح للرحيل عن الفريق، وهم الشابين عمار حمدي القريب من طلائع الجيش ومحمد عبد المنعم القريب من سموحة، وكذلك صالح جمعة وحسين السيد.

وقال عبد الحفيظ: "سيتم مناقشة العروض المقدمة لحمدي وعبد المنعم اليوم الإثنين".

وأتم "أما صالح والسيد، فلم تصلنا عروض جدية حتى اللحظة".

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