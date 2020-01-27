الأهلي: كاف أبلغنا بإسناد مباراة الهلال لحكم مغربي

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، النادي الأهلي بحكم مباراته أمام الهلال السوداني، في الجولة السادسة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".

وأضاف عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "أتمنى أن يكون الحكم على مستوى أهمية اللقاء، فهي مباراة مصيرية للفريقين وحاسمة على التأهل لدور الثمانية".

وتابع "الهلال فريق قوي، ويتسلح باللعب على أرضه ووسط جماهيره، لكننا نعتبر أننا سنخوض اللقاء في بلدنا في ظل أواصر العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، نحن شعب واحد".

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال في الأول من فبراير المقبل، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلفه الفريق السوداني والنجم الساحلي 9 نقاط ثم بلاتينيوم بنقطة واحدة.

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الأهلي انتصر على النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق جونيور أجايي ليترك كل السيناريوهات متاحة قبل الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

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