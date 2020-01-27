كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه لن يتولى قيادة فريقه فنيا في مباراة الإعادة ضد شوروسبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

عن إقامة مباراة الإعادة خلال فترة الراحة التي ستحصل عليها فرق الدوري الإنجليزي أوضح كلوب "حسنًا، لقد تلقينا خطابًا من رابطة الدوري الإنجليزي في أبريل من العام الماضي طالبونا فيه بالالتزام بفترة الراحة وعدم إقامة أي مباريات ودية وما إلى ذلك خلال تلك الفترة".

وواصل الألماني "لا يمكننا التعامل وكأن لا أحد يهتم بنا، أعلم أن هذا الوضع لا يحدث كثيرا، لكنني أرى الأمر هكذا".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من جانبي، أخبرت اللاعبين قبل أسبوعين أننا سنحصل على راحة لنحو أسبوعين في بداية فبراير، وهذا يعني أننا لن نلعب مباراة الإعادة بالفريق الأول".

وشدد المدرب الألماني "هذا هو واقع الأمر، وإذا لم يتغير موعد إقامة المباراة، فنسعتمد فيها على اللاعبين الشباب".

وعما إذا كان نيل كريتشلي مدرب فريق الشباب هو من سيتولى إدارة المباراة فنيًا، أكد كلوب "نعم، هذا صحيح".

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ويستعد ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول في فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.

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