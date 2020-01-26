الأعين كلها على السودان.. الأهلي يعبر النجم الساحلي بلدغة الـ 3 أرواح

انتصر الأهلي على حساب النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق جونيور أجايي في الدقيقة 31.

فرصة بـ 3 أرواح بدأت من أحمد الشيخ الذي مرت عرضية علي معلول تحت قدميه، ثم حسين الشحات الذي سدد ولكن دفاع النجم أبعدها من عند خط المرمى، ثم أجايي الذي سدد ووجدت تسديدته طريقة الشباك.

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فوز الأهلي حّول كل الأنظار الآن نحو السودان.

الأهلي (10 نقاط) سيحل ضيفا على الهلال السوداني (9 نقاط) في السودان، بينما يستضيف النجم الساحلي (9 نقاط) نظيره بلاتينوم.

ويكفي الأهلي نتيجة التعادل من أجل الوصول لربع نهائي إفريقيا، بينما انتصاره في السودان يجعله في الصدارة، والخسارة تجعله ينتظر سقوط النجم أمام بلاتينوم.











































































البداية

ريني فايلر اعتمد على مروان محسن كمهاجم صريح وخلفه الثلاثي حسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي.

محمد مجدي "أفشة" خرج من قائمة الأهلي بالكامل، وشارك عمرو السولية بجانب أليو ديانج في وسط الملعب.

بينما شارك ياسر إبراهيم بجانب رامي ربيعة مع الثنائي علي معلول ومحمد هاني.

📋مروان محسن يقود هجوم الأهلي لمباراة النجم الساحلي ومحمد هاني ظهير أيمن #في_إفريقيا pic.twitter.com/LNP6lbyHwn — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2020

الإسباني خوان كارلوس جاريدو دفع بـ كريم العريبي في الهجوم وخلفه إيهاب المساكني ومالك بعيو وعمار الجمل.

📋مروان محسن يقود هجوم الأهلي لمباراة النجم الساحلي ومحمد هاني ظهير أيمن #في_إفريقيا pic.twitter.com/LNP6lbyHwn — FilGoal (@FilGoal) January 26, 2020

البداية النارية المتوقعة لم تكون من نصيب الأهلي كما هو منتظر، بل من نصيب النجم الساحلي.

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أمام أخطر فرص النجم بعد أقل من 5 دقائق من انطلاق المباراة.

الفرصة الأولى كانت من نصيب النجم الساحلي وتحديدا كريم عريبي.

محمد أمين بن عمر استلم كرة من حارس مرماه، قبل أن يمرر لـ كريم عريبي الذي أطلق تسديدة صاروخية من عند حدود منطقة الجزاء.

تسديدة عريبي وجدت أمامها الشناوي الذي أبعدها لركلة ركنية مرت بسلام في النهاية على مرمى الأهلي.

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وواصل بعدها الشناوي التألق، قبل أن يبدأ الأهلي في الدخول في أجواء المباراة قليلا.

وظهر الأهلي في الدقائق الأولى متأثرا بغياب صانع ألعاب صريح في الملعب.

خطورة = بووووووم

الشناوي تألق مرة أخرى وأمام العريبي أيضا ليحمي الأهلي من هدف محقق في الدقيقة 20.

تألق جاء بعده دخول الأهلي بشكل كبير في اللقاء ليبدأ في تشكيل الخطورة على مرمى النجم الساحلي.

فرصة الأهلي الأولى جاءت في الدقيقة 29 عن طريق حسين الشحات.

الشحات استقبل تمريرة من مروان محسن قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة أرضية قوية يتألق أمامها أشرف كرير حارس النجم الساحلي.

وواصل الأهلي ضغطه لينجح في هز الشباك بعد فرصة بـ 3 أرواح.

انطلاقة من علي معلول وعرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، إلا أن عرضيته مرت من تحت قدمي أحمد الشيخ.

الكرة مرت تحت قدمي الشيخ لتصل إلى الشحات الذي سدد بقوة ولكن دفاع النجم أبعدها من عند خط المرمى، لتصل إلى أجايي الذي سدد بقوة وهز الشباك.

أجايي يكسر قتال النجم الساحلي ويهز الشباك لصالح الأهلي في الدقيقة 31.

وكاد الأهلي أن يضاعف النتيجة عن طريق عمرو السولية لولا تألق حارس النجم الساحلي.

ضغط كبير من الأهلي نتج عن هدف واحد في الشوط الأول.

الشوط الثاني

الـ 45 دقيقة الثانية بدأت بتلقي سليم بوخنشوش للعلاج على أرض الملعب بسبب الإصابة.

وأطلق الشحات تسديدة قوية في الدقيقة 54 ولكن جاءت أعلى مرمى النجم الساحلي.

التدخل الأول من فايلر لم يتأخر كثيرا، وجاء تحديدا في الدقيقة 55.

كهربا يشارك بدلا من أحمد الشيخ كتغيير أول لـ الأهلي أمام النجم الساحلي.

مع مشاركة كهربا، شكل الأهلي خطورة على النجم من الجانب الأيمن وكاد الوافد الجديد للمارد الأحمر من التسجيل في الدقيقة 68.

وشارك وليد سليمان في الدقيقة 74 بدلا من حسين الشحات.

واعترض جاريدو ولاعبي النجم الساحلي على حكم المباراة مطالبين باحتساب ركلة جزاء على رامي ربيعة إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب قبل أن يشهر بطاقته الصفراء في وجه مدرب النجم الساحلي.

وحصل مروان محسن على بطاقة صفراء في الدقيقة 80 بعد تدخل مع بوغطاس، بعدها مباشرة حصل كهربا هو الآخر على بطاقة صفراء.

وسقط الشناوي متأثرا بإصابة في الضهر في الدقيقة 84 بعد كرة مشتركة مع مهاجم النجم الساحلي.

في البداية لم يقدر الشناوي على الوقوف على قدميه قبل أن يتلقى العلاج ويكمل اللقاء.

وكتب أليو بادجي ظهوره الأول بقميص الأهلي بعدما شارك في الدقيقة 89 بدلا من مروان محسن.

واحتسب حكم المباراة 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع، لم تشهد أي جديد.

الأهلي ينتصر.

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