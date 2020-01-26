سيمبوريه ينقذ جلال من المجهول.. المصري يهزم نواذيبو ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

مع مرور الوقت كانت المباراة في طريقها للتعادل. ما يعني مصير مجهول للمصري وإيهاب جلال مدربه في نيجيريا بالجولة الأخيرة، لكن هدف سيمبوريه صنع الفارق.

فاز المصري على نواذيبو بهدف مقابل لا شيء على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز الثاني لترتيب المجموعة الأولى من الكونفدرالية، وضمت تأهله لربع النهائي قبل الجولة الأخيرة.

سجل سعيدو سيمبوريه هدف المصري الوحيد في الدقيقة الـ88 من متابعة لرأسية أحمد شوشة.

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التشكيل

بدأ إيهاب جلال اللقاء بتشكيل، فيه شيخ موكورو العائد من إيقاف الفيفا كأساسي، فيما تواجد محمود وادي كمهاجم وحيد.

وصف المباراة

بدأ المصري اللقاء ضاغطا لتحقيق التقدم. تصويبة من عمرو موسى في الدقيقة السادسة، اصطدمت بالدفاع ووصلت إلى مفتاح طقطق داخل الست ياردات. الليبي استلم وسدد لكن في جسد الحارس.

حسن علي كان صاحب ثاني التسديدات في الدقيقة الـ16 بعد فترة من الهدوء، لكن مرت بجانب القائم.

استمرت محاولات المصري على استحياء. وفي الدقيقة الـ27 خرج بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق مصابا، ليشارك عمر كمال عبد الواحد بدلا منه.

وكاد محمود وادي يسجل أقرب فرص المصري في الدقيقة الـ33. عرضية من شيخ موكورو، استلمها وادي على صدره داخل منطقة الجزاء ثد سدد بجانب القائم الأيسر بقليل.

ونواذيبو اضطر أيضا لتبديل اضطراري في الدقيقة الـ34. محمود سعدوني شارك بدلا من ماندالا كونتي.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت مختلفة. نواذيبو كاد يسجل في الدقيقة الـ46 من رأسية لـ هيميه تينجي، لكن أحمد مسعود تألق وتصدى لها.

تدخل جلال

تدخل إيهاب جلال في الدقيقة الـ62. شارك أوستن أموتو بدلا من حسن علي.

ضغط طقطق

بدأ الضغط الإيجابي هنا. فرصة في الدقيقة الـ72 بعد عرضية من كريم العراقي، مرت من الجميع ووصلت إلى مفتاح طقطق الذي سدد فوق المرمى.

طقطق أهدر مجددا في الدقيقة الـ75. عرضية من العراقي، قابلها برأسية سيئة بدلا من استلامها، لتمر بعيدا عن المرمى.

واستمر الضغط في الدقيقة الـ76. عرضية من طقطق، قابلها محمود وادي بلمسة فوق المرمى.

طقطق بمجهود فردي سدد مجددا في الدقيقة الـ79 لكن فوق المرمى بقليل.

تدخل جلال الأخير جاء في الدقيقة الـ81 بدخول أحمد ياسر بدلا من شيخ موكورو.

وأرسل وادي رأسية في الدقيقة الـ83 فوق المرمى.

جاء الفرج

جاء الفرج أخيرا في الدقيقة الـ85 بهدف أول للمصري. ركنية نفذها أحمد ياسر، وحولها أحمد حامد "شوشة" برأسية عرضية، أكملها سعيدو سيمبوريه في المرمى مسجلا الأول.

المصري كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ88 بعد كرة وصل إلى أموتو داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد خفيفة في يد الحارس.

حكم اللقاء احتسب ثلاثة دقائق لم يشهدوا الجديد، لينتهي القاء بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء.

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