الفراعنة من تونس إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

الأحد، 26 يناير 2020 - 20:44

كتب : أحمد العريان

يد مصر أبطال أمم إفريقيا لليد

توج منتخب مصر بطلا للنسخة الـ23 لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد على حساب تونس في تونس، وللمرة السابعة في تاريخ الفراعنة.

وفاز منتخب مصر في المباراة النهائية على تونس بنتيجة 27-23.

ورفعت مصر رصيدها للقب السابع في تاريخها، لتصبح ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة تاريخيا وبالشراكة مع الجزائر، وخلف تونس صاحبة الـ10 ألقاب.

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تتويج مصر بالبطولة، أهلها أيضا إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة، فيما تتحول تونس إلى ملحق تصفيات لتقع في مجموعة رفقة منتخبات فرنسا، والبرتغال، والخائر بين إسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة أمم أوروبا.

ويعد التتويج هو الخامس من أصل سبعة لمصر على حساب تونس في المباراة النهائية، فيما هي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر على تونس في تونس تاريخيا.

وصف المباراة

تونس كانت صاحبة اليد العليا في الدقائق السبع الأولى. وصل الفارق إلى هدفين بنتيجة 5-3.

يد مصر بدأت العودة رويدا رويدا. ووصل الفارق إلى 8-5 لصالح مصر في الدقيقة الـ14.

المنتخب التونسي غامر باللعب بدون حارس لتحقيق الزيادة العددية، ما كلفهم بعض الأهداف.

وكريم هنداوي تألق أيضا بأولى تصدياته في الدقيقة الـ15. تصد كان البداية لسلسلة تصديات رائعة.

عمر الوكيل كان النجم الأول للشوط الأول، كونه الأكثر تسجيلا للأهداف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بفارق أربعة أهداف بعد نقطة في الثانية الأخيرة، لينتهي الشوط 15-11 لصالح مصر.

الشوط الثاني

بداية مصر للشوط الثاني كانت صعبة. استدرك الفراعنة الأمر بعد بضعة دقائق.

تونس قلصت الفارق إلى نقطتين في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني وأصبحت النتيجة 16-14.

كريم هنداوي وعمر الوكيل استمرا في التألق بالشوط الثاني. وشارك أحمد الأحمر لأول مرة في اللقاء.

الفراعنة رفعوا الفارق إلى 5 أهداف في الدقيقة الـ25 بعد رمية رااائعة من يحيى خالد، لتصبح النتيحة 26-21 لصالح مصر.

المباراة توقفت قبل دقيقتان من النهاية بسبب نزول أحد المشجعين لأرض الملعب. لاعبو مصر خرجوا من الملعب لبضعة دقائق قبل العودة مجددا.

عاد اللاعبون إلى أرض الملعب، وانتهت المباراة بنتيجة 27-23 لصالح مصر.

البرازيل أيضا تعد أكبر المستفيدين من النتيجة بعد فوز مصر. راقصو السامبا سيشاركون في ملحق الأوليمبياد كـ تاسع العالم بدلا من مصر صاحبة المركز الثامن، وستكون رفقة منتخبات النرويج، وتشيلي، وكوريا الجنوبية.

من جهة أخرى، كانت الجزائر قد حسمت المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على المغرب في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لتشارك الجزائر في ملحق تصفيات الأوليمبياد، أما تونس فستكون رفقة منتخبات فرنسا، والبرتغال، والخاسر من نهائي أمم أوروبا بين إسبانيا وكرواتيا.

في النهاية. مصر بطلا لأمم إفريقيا بعد سلسلة من النتائج العالمية الرائعة للأعمار السنية الأقل مؤخرا، ما يبشر بمستقبل رائع.. انتظرونا في طوكيو 2020.

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