زيدان: تدريب فرنسا؟ أنا سعيد في ريال مدريد

رد زين الدين زيدان على تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي التي تمنى فيها أن يتولى مدرب ريال مدريد تدريب الديوك بعد رحيل ديديه ديشامب.

زيدان ظهر في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة فريقه أمام بلد الوليد غدا الأحد على ملعب خوسيه زوريّا.

وصرّح زيدان: "أنا متواجد هنا وأشعر بسعادة بالغة. اهتمامي الوحيد منصب على ريال مدريد ومباراة الغد".

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وتحدث زيدان عن مباراة بلد الوليد: "حالتنا جيدة ونريد المواصلة على ذلك المنوال. اللعب كل 3 أيام أمر صعب. مباراة الغد ستكون صعبة، فـ بلد الوليد خسر مباراة واحدة فقط على ملعبه هذا الموسم".

المدرب الفرنسي تمسّك بالأسلوب الذي يلعب فيه فريقه كرة القدم: "كل فريق لديه الحق في اختيار طريقة لعبه التي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز. لدينا أسلوبنا، ولا أريد الحديث عن أساليب لعب الفرق الأخرى. وكل مباراة مختلفة عن الأخرى".

وأوضح زيدان أن لاعبه جاريث بيل سيغيب: "من المؤسف أن بيل غير متاح، هو أول من لا يشعر بالسعادة لذلك، فهو يريد المشاركة، أتمنى أن ينضم إلينا بدءا من يوم الإثنين".

وأضاف: "أشعر بالقلق عندما يصاب لاعب، فأنا أفضّل أن أحظى بكل اللاعبين. إصابته بسيطة، مجرد التواء في الكاحل. أتمنى ألا يغيب عن أي مباريات أخرى".

كما أشاد بلاعبه كاسيميرو: "تسجيل كاسيميرو لهدفين كان صدفة. ولكني لست متفاجئا من دخوله منطقة الجزاء، فهو لاعب مهم. لدينا 25 لاعبا ويجب على جميعهم أن يشعروا بالأهمية. نحتاجهم جميعا".

وبرر زيدان رحيل لاعبه ألفارو أودريوزولا إلى بايرن ميونيخ معارا: "تحدثت مع أودريوزولا وقررنا معا أنها فرصة ليشارك أكثر. أتمنى أن تسير أموره على ما يرام. إنه فتى لطيف، سيحظى بفرصته معنا".

وتحدث عن فينيسيوس جونيور: "يجب أن نتعامل بهدوء مع فينيسيوس، لديه 19 عاما. عليه أن يكون طموحا. لو غاب عن القائمة فهذا سبب امتلاكنا العديد من اللاعبين المهمين".

ورفض الكشف عن مستقبل الثنائي المهم ماريانو دياز وبراهيم دياز: "ماريانو وبراهيم يعرفان موقفهما. اللاعبون هم من يقررون الأفضل لهم. إنهم هنا وسأعتمد عليهم عندما أستطيع. لن أقول أكثر من ذلك".

وأكمل حديثه عن تطوره في مسيرته: "أن أكون مدربا أصعب من أن أكون لاعبا، ولكني أحب هذه المهنة. التطور على المستوى التكتيكي بسبب أن اللاعبين يقدمون مستويات أفضل. اهتمامي منصب على لاعبيني".

وأتم رافضا تحديد موعد تعافي إيدن هازارد من الإصابة: "لا يمكن تحديد موعد هازارد، فقد بدأ في لمس الكرة لتوه. سيعود تدريجيا الأسبوع المقبل. نتوقع أن يتحسن ويتعافى".

ريال مدريد يمتلك فرصة القفز إلى صدارة الدوري الإسباني الذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

فيما يحتل بلد الوليد المركز 15 بـ 22 نقطة.

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