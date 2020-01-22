رسميا - بايرن يضم أودريوزولا من ريال مدريد

أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم ألفارو أودريوزولا مدافع ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وصرح كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ: "بعد محادثات داخلية قررنا أن نوافق على طلب هانزي فليك مدرب الفريق لتعزيز الدفاع، وقررنا ضم أودريوزولا سويا".

وأكمل "نحن سعدا للغاية بالتزامه ونرغب في أن نشكر كل المسؤولين في ريال مدريد لتعاونهم في المفاوضات للغاية".

وصرح حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي للنادي الألماني: "نحن على قناعة أن أودريوزولا سيساعد فريقنا بما يمتلكه من جودة، سعيد للغاية أننا وجدنا ظهيرا مثله".

صاحب الـ24 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من ريال سوسيداد في صيف 2018 بمبلغ 30 مليون يورو.

وشارك الدولي الإسباني خلال الموسم الجاري في 5 مباريات فقط بكل المسابقات مع ريال مدريد صنع خلالها هدفا.

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